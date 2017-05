Payaso mexicano “Platanito” hace historia en televisión de EUA

Los Ángeles.- El comediante “Platanito” hace historia al convertirse en el primer payaso mexicano en tener un programa en horario estelar, y al incursionar en el mercado anglosajón.

“Platanito” ha pasado a ser un hecho sin precedentes y que sobresale más en tiempos en que el payaso como personaje que entretuvo a generaciones, está casi en proceso de extinción.

Este miércoles Sergio Verduzco “Platanito” tendrá una participación especial en el programa en inglés “López”, del comediante George López en TV Land.

“Estoy muy contento con “Noches de Platanito”, declaró en charla con Notimex quien está por llegar a los 500 programas transmitidos en horario estelar para Estrella TV, una cadena de estaciones en español en Estados Unidos.

“Es para mí un gran orgullo que una serie tan importante como López se haya fijado en un servidor, gracias al éxito de “Noches con Platanito” y que me estén comparando como Jimmy Kimmel y Carson, como presentador de programas nocturnos, apuntó.

“Platanito” ha cumplido cinco años con su programa en Estrella TV “Noches con Platanito”, en donde ha tenido mas de tres mil invitados en inglés y español, con juegos, chistes y bromas para adultos.

Además de artistas latinos reconocidos, ha tenido como invitados a Tony Hawk, Black Eyed Peas, Steven Ogg, Danny Trejo, Rob Schneider, Wilmer Valderrama, John Ross Bowie y Michael Cudlitz, entre otros.

A la pregunta de cómo fue su llegada a Estados Unidos, recordó que ya llevaba cinco años con Telehit “cuando me llegó la invitación de venirme a Estados Unidos y tomé el reto, y ahora estoy muy feliz”.

“Desde el primer programa fue una magia lo que sucedió con ‘Noches con Platanito’ y de tener puro invitado latino, de repente empecé a invitar a actores gringos de las series más importantes y de cintas de Hollywood”, dijo.

“El programa empezó a ir para arriba y eso es lo que me ha llevado a tener 500 programas, que no es fácil, y si no cuántos compañeros míos conductores comediantes han tratado de hacer lo mismo”, anotó.

El programa de “Noches con Platanito” es toda una sorpresa, porque al estar en horario estelar ha estado en el primero y segundo lugar de rating por encima de telenovelas y series en español y en inglés.

“Mi programa es el de mayor rating de la cadena Estrella TV, y de todas las cadenas estoy en el horario ‘prime’ a las nueve de la noche 9/8 centro”, anotó.

Comentó que si el día de mañana el programa llega a su fin, “Me iré muy agradecido y muy contento, porque 500 programas en ese horario no es nada fácil y ya lo logré”, subrayó.

Cuando se le preguntó que si es más mérito su logro cuando el payaso está en proceso casi de extinción, asintió al señalar que incluso han desaparecido las escuelas para payasos.

“Antes que nada soy payaso, soy comediante y soy ahorita el único payaso que hay que que tiene un late night talk (programa nocturno de comentarios) que ningún otro payaso lo ha logrado”, puntualizó.

“Ésto me ha permitido poner al payaso en un nivel tan grande y es el sueño de muchos tener su propio late night talk, y sobre todo en Estados Unidos, subrayó.

“El internet nos está quitando toda esa magia que era ver shows en vivo, y ahora está desapareciendo. Había una escuela muy padre de payasos que la tenía el Ringling Brothers, y a raíz que despareció también la escuela dejó de existir”.

Manifestó que la creatividad en la comedia debe revitalizarse día con día, pero no podemos decir que estamos descubriendo el hilo negro porque muchos seguimos reinventando muchas ideas viejas.

“Estamos en desventaja porque tan pronto cuentas un chiste ya no lo puedes repetir, ni al siguiente día ni mucho menos a la semana siguiente. “No soy inventor de chistes. Todos los comediantes nos estamos alimentando ahora con el internet y experiencias personales para nuestras rutinas”, acotó.

“Platanito” recordó que él fue uno de los primeros booms en redes sociales cuando casi fue linchado por una broma de humor negro que hizo por el incendio en una guardería en el norte de México.

“Reconozco que fue un pésimo chiste, como muchos de los que hacemos los comediantes. Si analizamos muchos chistes surgen de las tragedias, ya lo decía Robin Williams: Tragedia mas tiempo se convierte en chiste”, destacó.

“Sí, acepto que conté un mal chiste, como los sigo haciendo, porque sigo contando chistes de humor negro, sigo haciendo comedia de las tragedias”, manifestó.

“Pero ahora aprendí a defender mi trabajo y aprendí que tengo que cuidar eso y tengo que seguir haciendo lo único que hago, que es llevar una sonrisa a la gente”, aseguró.

Señaló que ahora en su programa nocturno, por ser televisión abierta, tiene más censura que cuando estuvo con Telehit. “Ahora cuido más lo que digo, sobre todo las malas palabras”, dijo.

“Platanito” señaló que no descarta regresar a México en algún momento. “La muestra está en que recién abrí un centro de espectáculos en la ciudad de México: “El Foro Viena”, en Coyoacán.

“Tengo un mes con él y poco a poco se está dando a conocer. Quiero llevar comediantes, obras de teatro, bohemias, cantantes y volver a la ciudad nocturna que se tuvo hace algunos años.