Testamento del hijo de Cantinflas se abrirá este martes

México.- La viuda del empresario Mario Arturo Moreno Ivanova, Tita Marbez, informó que el hijo del ídolo mexicano Cantinflas dejó sus papeles en orden y su testamento se abrirá mañana.

Entrevistada en el velorio de su esposo, informó que los restos de su esposo serán cremados y reposarán en el Panteón Español, donde se encuentran los restos de su hijo Mario Patricio y de Mario Moreno Cantinflas.

Sin embargo, dijo que los restos del célebre cómico mexicano serán trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres y para ello, “ya tuvimos acercamiento con el secretario de Gobernación, Osorio Chong”.

De acuerdo con la viuda de Ivanova, en la capilla velatorio se encuentran los cuatro hijos del difunto, Mario Alberto y Valentina, procreados en su primer matrimonio con Abril del Moral.

Así como Gabriel y Marissa, hijos de su segundo matrimonio con Sandra Bernat, con quien procreó otro hijo más que se suicidó luego de denunciar a su padre por violencia doméstica.

Respecto al testamento, Tita Marbez declaró visiblemente triste que está cerrado y aunque hace un año se habían separado, nunca se divorciaron.

“Mario (Arturo Moreno Ivanova) fue un muy buen hombre, siempre me fue muy bien con él. A mí nunca me faltó al respeto. Si nos separamos fue porque no pudimos como pareja, pero fuimos socios y muy buenos amigos”, expresó.

También mencionó que ella continuará con el desarrollo de los proyectos que ya tenían firmados como parte de la empresa Cantinflas World, donde es la directora adjunta, entre ellos la serie para televisión sobre el ídolo mexicano.

Refirió que Mario Arturo Moreno Ivanova murió a las 7:30 horas de un infarto fulminante.

“Tenía en el cuello un collar con una pastilla que le hubiera dado cuatro horas más de vida. Era una cápsula que era resistente al agua y la traía colgando y ahí estaba una nitroglicerina sublingual en caso de un infarto”, compartió.

Sin dar más detalles, indicó que el viernes fue el último día que lo vio y ayer se mensajearon a las 2:00 horas por Whatsapp.

Respecto a los problemas de salud que lo aquejaban, señaló que “Mario tenía un padecimiento de nacimiento, una válvula que no irrigaba bien pero estaba bastante controlado, además de que tenía un problema de hipertirodismo”.