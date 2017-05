Continúa contingencia y se restringe circulación de vehículos

México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó que continuará la Fase 1 de contingencia ambiental, dado que no existen las condiciones atmosféricas adecuadas para la dispersión de contaminantes.

En un comunicado dio a conocer que este miércoles 17 de mayo no circularán de 5:00 a 22:00 horas todos los automóviles con holograma de verificación 2.

Tampoco vehículos con holograma de verificación 1 terminación de placa de circulación par y con engomado color rojo terminación de placas 3 y 4, como lo determina el Programa Hoy No Circula en días normales.

Además los vehículos de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma 00, 0 o Exento no podrán circular.

Asimismo todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local deberán acatar la restricción a la circulación de las 6:00 a las 10:00 horas, excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel.

En el mismo caso se encuentrán todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación par.

El organismo detalló que la Zona Metropolitana del Valle de México registró altos índices de contaminación por ozono en la estación Coyoacán a las 16:00 horas de este martes, con un valor máximo de 157 puntos en el índice de calidad del aire de este contaminante.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para el miércoles la región central del país se encontrará bajo la influencia de un sistema de alta presión que provocará estabilidad atmosférica.

También propiciará cielo despejado, escasa dispersión de contaminantes por la mañana e intensa radiación solar después del mediodía, condiciones por las que se mantiene dicha medida.

Además de las restricciones vehiculares mencionadas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis continuará con la vigilancia y las acciones que establecen los Programas de Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Asimismo, informará en un comunicado sobre las condiciones atmosféricas a las 10:00 horas de este miércoles 17.

Ntx.