“El presidente de México mandó mucho gobierno”: habitante de Michoacán

Por Sofia Salinas.

Carlos Enríquez Martínez, habitante de Michoacán, nos platica cómo es la vida en la ciudad de Morelia.

“Nací en Zinapécuaro, Michoacán”, nos dice con orgullo.

¿Cómo es la vida actualmente?, aquí en Morelia

“¿Cómo es la vida?, reitera la pregunta, Ah, pues hay más seguridad ahorita, porque antes, aquí, para vivir aquí, estaba muy duro. Aquí, en cualquier esquina te levantaban y ahorita ya mandaron ya mucho gobierno. El presidente de México mandó mucho gobierno para acá, y ahorita está muy vigilado. Ahorita toda la gente que andaba ahí, que andaba molestando, ya están encerrados, o varia gente está muerta, se acabó eso y ya puedes salir”.

¿Ya puede salir con libertad?

“Sí, ahorita ya puedes salir en la noche, en el día, donde quiera, ya no te pasa nada. Antes, si pasaban de las 9 ya no podías andar afuera. Decíamos enciérrate, porque salían, pasaba cualquier carro y nos levantaban. Estaba cabrón antes”.

¿Qué sabe de las extorsiones que hacían a los negocios?

“Las extorsiones de los negocios las hacían a cuestión de que, pues, o sea, que les valía pura, porque ellos mandaban. O sea, el mando lo tenían ellos, nadie los podía gobernar porque la policía estaba vendida. La policía municipal de aquí, estaba vendida con ellos y ¿quién les hacía algo? ¡Pues nadie! La policía los tapaba y venía el gobierno y los tapaban, les daban una feria a los policías, bajita la mano, y no hacían nada. Venía el gobierno más grande, pero ya los policías ya habían negociado con ellos y ya estaba el negocio, por eso no podían hacerles nada”.

¿Y ahorita?

“Ahora ya mandaron al gobierno federal. Los municipales que había aquí en Michoacán, esos municipales están encerrados en México ahorita. A todos se los llevaron, los tienen a todos encerrados allá”.

¿Valió la pena?

“Sí, valió la pena, porque eran muy rateros, muy rateros. Nos veían caminando en la calle y decían, “A ver ¿Qué pasó? ¿Qué anda haciendo?”, “No pues vendiendo o”, “No, decían, a ver su credencial de elector y nos quitaban dinero. Nos quitaban la feria y era como una mordida pues, acá.

“Los municipales, eran muy rateros. Estaba vendido hasta los municipios aquí, los presidentes de las rancherías estaban metidos con el narco, estaban de acuerdo todos, con los policías y todos pues ¿Quién iba a hacer algo?”

Y ya puede hacer libre su trabajo

“Sí, pues ahorita ya se acabó todo aquello. Hay malandros, pero son los mariguanos que andan en las colonias. Con esos, cuidado, porque se los pueden topar a cada rato, a esos los encierran y a la vuelta ya están afuera otra vez. Pero son eso, puros drogadictos”.

Y sabe si ¿hay ayuda para esa gente?

“Sí hay ayuda, hay albergues, ahí les dan la palabra de dios, los transforman en otros, en otras personas. Sí hay; yo conozco de dios, soy bautizado en la iglesia cristiana”

¿Cree en usted? Porque ya ve el dicho, “a Dios, rogando y…”

“Sí, porque no es hablándole nomás así “Ay ayúdame acá” No, hay que orar y hay que trabajar, no así nomás, “dame, te pido, dame dinero acá”, porque así no va a dar nada”, concluyó.

