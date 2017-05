Paradójico que una película ganadora de Palma de Oro no se vea en cines

Cannes.- El cineasta español Pedro Almodóvar, presidente del jurado de la 70 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, estimó hoy aquí que sería “paradójico” que una película ganadora de la Palma de Oro del festival no sea exhibida en salas de cine, como las producidas por Netflix.

Almodóvar respondió así a la polémica suscitada por dos películas en competencia en Cannes en esta edición, que comenzó este miércoles, producidas por Netflix, que no planea que sean distribuidas en salas de cine, sino solamente en línea en el portal de la firma estadunidense.

“Para mí sería una enorme paradoja que la Palma de Oro y cualquier otro premio no se puedan ver en salas de cine”, declaró Almódovar en la rueda de prensa del jurado del certamen, que este año concederá el codiciado trofeo y cuyo jurado preside el cineasta manchego.

Almodóvar afirmó que Netflix y otras plataformas digitales “no deberían tratar de sustituir a las ya existentes como ir al cine (…) ni alterar los hábitos de los espectadores”.

“Esto no significa que no respete y celebre todas las novedades de las nuevas técnicas, estoy a favor de ello, pero mientras siga vivo defenderé algo que muchos jóvenes ahora no conocen que es la capacidad de hipnosis que tiene una gran pantalla frente al espectador”, subrayó el director.

De su lado, uno de los ocho miembros del jurado de este año, el actor estadunidense Will Smith defendió parcialmente a Netflix porque “permite una gran conectividad a películas de todo el mundo”.

Los dos largometrajes de Netflix que compiten en Cannes por la Palma de Oro (“The Meyerowitz Stories”, de Noah Baumbach, y “Okja”, de Bong Joon Ho,) no serán estrenados en las salas de cine francesas, sino solamente a través del portal de Netflix para sus clientes.

Esa postura va en contra de los estatutos del festival, que lo ha permitido finalmente, suscitando una fuerte polémica en Francia.

Almodóvar, quien preside un jurado de cuatro mujeres y cuatro hombres, señaló que en esta edición de Cannes se produzca un “milagro” de película.

“Espero que ese milagro ocurra y que nosotros seamos los primeros testigos de ese milagro”, subrayó el director de “Tacones lejanos”.

“Este es un lugar muy importante para mí”, declaró de su lado la actriz Jessica Chastain, uno de los ocho jurados de Almodóvar.

El grupo, del que también forma parte el director italiano Paolo Sorrentino, verá la veintena de películas en competencia por la Palma de Oro y anunciará el palmarés de premios el próximo 28 de mayo.