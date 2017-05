Sucesión Presidencial. El Tema de la Corrupción es Prioritario

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

No solamente lo ha explicado el acucioso Joseph Nyecolocar la agenda es lo mas importante en la política, pero ninguno como él ha definido como poder cooptativo, cuando la agenda del otro llega a convertirse en mi agenda y no solo eso, sino que yo llego a defenderla mas que si fuera la propia. En México decimos de manera abreviada: mas papistas que el papa.

Porque una vez que la agenda propia se ha desdibujado se necesita internalizar la ajena y ese será el referente del programa; el otro, el viejo programa no sirve ni para buscar el origen del error. Por eso dicen que cuando Estados Unidos tiene catarro, nosotros padecemos pulmonía, porque no tenemos una medicina política indicada que nos libre de las graves consecuencias por un contagio, que no se corresponde a nuestra naturaleza hasta de tipo genético.

Parecido pero diferente les pasó a los indígenas con Cortés y los europeos que le acompañaron, en cuanto fue irremediable el choque de culturas, los combates y sobre todo la debilidad de los primeros en cuanto a defensas genéticas, que fue la principal causa de mortandad, que de 22 millones de habitantes que tenía Mesoamérica en 1520, llegara a tan solo un millón en 1580, tal como lo demuestra el notable investigador Peter Gerhard, en su libro “Geografía Histórica de la Nueva España, 1519-1821” publicado por la UNAM.

Incorporar una agenda ajena es un ejercicio contra la historia y si además no se entiende, sino en su nivel mágico de mandato al estilo del Big Brother el de Orwell, el resultado es alucinante, porque no se racionaliza.

De ahí que los imperios ensayen siempre diseñar un modelo que intente una racionalización, aunque no tenga sustento veraz. Por eso Aristóteles alegaba con Alejandro que nunca podría lograr el reconocimiento de otros pueblos, porque su distinta lengua, costumbres, historia, religión y formas sociales, en fin culturales, le harían siempre externo, extranjero, susceptible de ser obedecido únicamente mientras hubieran armas manifiestas, que persuadieran a obligarse al sometimiento por el temor.

Pero si Alejandro se transformaba en un dios, pretendiendo serlo, el efecto cambiaba porque al ser distinto en su naturaleza; los hombres conscientes de ser diferentes a él, lo aceptaban precisamente por eso, por su esencial diferencia.

Y eso es lo que sucede con el modelo de la democracia moderna, es un paradigma ya implantado que de suyo califica y descalifica pretendientes del voto; y por lo mismo de la aceptación popular; lo que trae implícitamente a la vez un aquiescencia de los factores de poder, tal como los sacerdotes que oficiaron la bodas de Alejandro con Roxana, a la vez apuntalaron al joven conquistador griego, para que formara parte de su panteón local.

Y es por eso que hay que retomar las palabras de la embajadora Roberta Jacobson, que siguen teniendo vigencia para ser objeto del análisis, que se desprende de la memorable entrevista que un diario histórico, le hiciera el 27 de abril porque tiene mucha tela de donde cortar.

Porque la dama además de su alto cargo diplomático, tiene en sus credenciales experiencia suficiente en el caso de México, para ser pontífice con los diseñadores de los paradigmas democráticos.

En este caso los esquemas de implantación general, que se corresponden a una sola agenda, la occidental; que es tanto política, en cuanto catapulta los valores de la libertad individual, en el entorno de la política; como en lo económico donde el modelo debe corresponderse armónicamente, a una definición inevitable dentro del gran espectro de la economía-mundo, no de una globalidad a secas, como se ha querido ver en estas casi, tres últimas décadas.

Y por eso cuando señala desde el primer párrafo que el tema de la sucesión es el problema de la corrupción en México, si le creemos, la suerte ya ha sido echada. La decisión de las potencias ya va en caballo de hacienda, aunque se aclara que “falta mucho”, en todo caso no están todos los que son, ni son todos los que están; o mas bien, tal vez ni siquiera están los que pudieran pasar el examen, o faltan sucesos que serán históricos.

Es decir para cualquiera de los casos, como dijo: falta “un milenio” en un uso relativizado del tiempo, como una paráfrasis bíblica que implica que los tiempos no son resorte de los que creen ser actores, sino de los que integran el panteón de tipo alejandrino. Pero el asunto de esos tiempos, se entiende corre en contra de muchos en la palestra.

Y se aclara que es la voluntad de los mexicanos, no de los que gobiernan, sino de los que hacen de la crítica a la corrupción su profesión de fe política, su compromiso central; el motivo de las determinaciones geopolíticas, que dicho sea de paso, son las determinaciones que despliegan las formas derivadas hacia el juego electoral.

Y si es así, como ha sido desde hace varias décadas. ¿qué hace López Obrador con la Maestra? O Moreno Valle, con la misma, que personifica la corrupción mexicana. ¿O los colaboradores del Bronco? ¿o cualquiera del PRI, con los Moreira y los taxis de Ochoa? ¿con el “nuevo PRI” de los exgobernadores? Y de tantos y tantas que se lanzan al ruedo, sin tener ni por asomo, el requisito de no ser corruptos y que por supuesto, no es únicamente mostrar la tres de tres, sino pasar el escrutinio de la fama pública, que no perdona.