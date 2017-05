Capitalinos disfrutarán de Camilo Sesto, Ángeles Azules y Maluma

México.- Los Ángeles Azules, Maluma, Gilberto Santa Rosa y Richie Hawtin son algunas de las figuras que con sus presentaciones de este fin de semana llenarán de música, energía y sabor a la capital mexicana.

En la música romántica Camilo Sesto se presentará en la Arena Ciudad de México, mientras que en el Lunario del Auditorio Nacional lo hará Guadalupe Pineda y en el Teatro Metropólitan Maricela, “La Dama de Hierro”, ofrecerá un concierto para recordar sus mejores éxitos.

El grupo Matute revivirá en el Auditorio Nacional la época del pop en los ochenta, por lo que se escucharán temas clásicos de figuras como Luis Miguel, Timbiriche y Soda Stereo, entre otras figuras de esa época.

Por su parte, en el Teatro de la Ciudad el cantautor y conductor Rodrigo de la Cadena presentará su álbum “El bolero de mi vida”.

En el Centro Cultural Roberto Cantoral se llevará a cabo la Bohemia 37 con la participación de Ricardo Flores “El Abulón”, de Víctimas del Dr. Cerebro; Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, y Paco Huidobro, de Fobia.

La cartelera también tiene espacio para la comedia. Mario Aguilar presentará en el Teatro Metropólitan su espectáculo “¿Celosa yo? ¡Jamás!”, mientras que en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México Mara Escalante presentará su show “Doña Lucha. Run & Pop” para apoyar a los niños con cáncer de todo México.

En la música…

Jueves 18:

Camilo Sesto regresa a la capital del país para una noche llena de éxitos musicales en la Arena Ciudad de México, donde llevará al público a vivir una noche de pasión, recuerdos, nostalgia con temas que el español compuso y que lo llevaron al triunfo, sobre todo en las décadas de los setentas y ochentas.

“Perdóname”, “Has nacido libre”, “El amor de mi vida”, “Donde estés, con quien estés”, “Algo de mí”, “Llueve sobre mojado”, “Melina” y “Todo por nada” son algunos de las grandes temas vigentes en el gusto del público.

Viernes 19:

Al Teatro Metropólitan llegará el espectáculo “Tributo a Beatles, Queen y Chicago” con la parficipación musical de los grupos FOR no One, Five Fingers y Banda Old Days. Conduce Manuel Guerrero.

Richie Hawtin, Matador e Hito son los protagonistas de la primera edición del Festival Internacional Factory 93, que tendrá una fuerte carga de house y techno.

La cita es en el Pabellón Cuervo, donde se montará un escenario tipo bodega y se utilizará la más avanzada tecnología de sonido para adentrar a los asistentes a los inicios del underground de Los Ángeles en la década de los noventa.

El invitado estelar en la primera edición del evento es Richie Hawtin, una de las figuras más representativas de la escena techno.

En el Centro Cultural Roberto Cantoral se llevará a cabo la Bohemia 37 con la participación de Ricardo Flores “El Abulón”, de Víctimas del Dr Cerebro; Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, y Paco Huidobro, de Fobia.

Con ello inicia una nueva experiencia en ese concepto de bohemias que en las siguientes ediciones dará cabida a otros géneros como la trova.

Oh Wonder, el dúo londinense integrado por Josephine Vander Gucht y Anthony West, es ya un referente internacional de la nueva generación de músicos surgidos del viejo continente. Se presentará por primera vez en México, en El Plaza Condesa, donde intentarán conquistar el corazón del público capitalino.

Sábado 20:

Los Ángeles Azules está de regreso a un escenario capitalino, esta vez en el Palacio de los Deportes, para continuar con su espectáculo sinfónico.

Tras el éxito rotundo de cuatro conciertos completamente llenos en el Auditorio Nacional, la agrupación abre una fecha más de su espectáculo sinfónico, ahora en un recinto más grande para deleite de todos sus fans cumbieros.

Los Ángeles Azules inició el “Tour de Plaza en Plaza” en 2016 con un show con entradas agotadas en el coloso de Reforma. Eso sólo fue el comienzo de otra exitosa etapa en la carrera del grupo a días de lograr su quinta fecha dentro de la gira, pero su segunda en la historia del “Domo de Cobre”.|

Matute regresa al Auditorio Nacional en el marco de “Boombox Tour” luego del éxito que logró en noviembre de 2016, concierto que fue memorable para la agrupación porque era su primera vez en el recinto y con lleno absoluto.

Ofrecerá un concierto que promete ser la más espectacular experiencia de los años ochenta: una fiesta de música, tecnología y nostalgia, que llevará al público a recordar aquellas grandes épocas en todo su esplendor.

Integrada por Tana, Jorge, Nacho, Pepe, “El Oso” e Irving la agrupación inició su carrera en 2007. Su primer disco es “Ochenterizzimo” (2009) al que siguieron “Deseo” (2012), “En vivo!” Vol. 1 (2013) y “En vivo!” Vol. 2 (2014).

En el Teatro Metropólitan Maricela, “La Dama de Hierro”, regresa para ofrecer un concierto para interpretar lo mejor de su repertorio.

“Tu dama de hierro”, “Mi problema”, “Sola con mi soledad”, “Sin él”, “Si no te hubieras ido”, “A cambio de qué”, “Completamente tuya” y “Enamorada y herida” se encuentran en ese caso.

En la Arena Ciudad de México el cantante colombiano Maluma ofrecerá un concierto en medio de sus grandes triunfos en toda Latinoamérica.

En el Lunario del Auditorio Nacional, la cantante mexicana Guadalupe Pineda, en el marco de Noches de Cabaret, cantará los temas que le gustan mucho tanto a ella como a su público y que no ha tenido oportunidad de ofrecer con la frecuencia deseada, pero que sin duda el público disfrutará.

“Cómo fue”, “Mi unicornio azul”, “Te amo” y “Todo cambia” están contemplados en el repertorio que la intérprete tiene preparado para esa noche y para la nueva fecha que debido al éxito se abrió: el 27 de mayo.

Dashboard Confessional regresa a tierra azteca luego de su exitoso debut en el Festival Corona Capital 2016 para ofrecer una excitante presentación en la Ciudad de México en El Plaza Condesa.

A la agrupación de origen estadunidense liderada por el músico, compositor y guitarrista Chris Carrabba se le considera una de las alternativas más grandes de los 2000.

Domingo 21:

En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el cantautor, productor, conductor, Rodrigo de la Cadena presentará su producción discográfica “El bolero de mi vida”, en la que tendrá como invitado especial a Carlos Cuevas, “El Rey del Bolero”.

Ese concierto tiene como objetivo celebrar 99 años de existencia del recinto. De la Cadena tendrá acompañamiento de lujo: la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional.

Mario Aguilar se presentará en el Metropólitan con el espectáculo “¿Celosa yo? ¡Jamás!” y en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, Mara Escalante hará lo propio con su show “Doña Lucha. Run & Pop” para apoyar a los niños con cáncer de todo México.

Lunes 22:

En el Pepsi Center se presentará la banda sudafricana Die Antwoord en el Pepsi Center como parte de su gira “Love Drug World Tour 2017”.

Miércoles 24:

Gilberto Santa Rosa, “El Caballero de la Salsa”, ofrecerá un concierto en el Metropólitan con los temas de su reciente producción discográfica “Necesito un bolero”, compuesta por 14 temas, en la que participan Marco Antonio Solís, Eugenia León, Natalia Lafourcade y Lena.

Santa Rosa se ha hecho acreedor a cuatro Grammy’s Latinos y uno anglosajón. Ha vendido millones de discos.

El trío español Sweet California llegará a la Ciudad de México para una íntima presentación en El Plaza Condesa como parte de la gira “Ladies Tour 2017”.

Sweet California es una “Girl Band” española formada en el 2013. La agrupación destaca por su estilo fresco y juvenil, melenas de colores y las voces únicas de Sonia Gómez, Tamy Nsue y Alba Reig.

Su música es ecléctica pero con una clara influencia del pop internacional, sobre todo de habla inglesa, con la que sostienen cerca de 80 por ciento de las letras de sus canciones mientras que el resto son temas en español, su lengua natal.

En el cine…

Viernes 19:

La cinta “Almacenados”, dirigida por Jack Zagha Kababie, se estrenará para mostrar al público la historia de un encargado, a punto de jubilarse, y el joven destinado a sustituirle. En la trama comparten cinco jornadas en un mismo lugar, un enorme almacén vacío donde aparentemente nunca ocurre nada.

El reparto del filme mexicano en el género de comedia está integrado por el primer actor José Carlos Ruiz y Hoze Meléndez.

“Tempestad” de Tatiana Huezo, es un documental que tendrá su estreno en el que el público conocerá a “Miriam”, quien es recluida en una cárcel controlada por el crimen organizado mientras que “Adela” busca a su hija desaparecida.

“Nunca digas su nombre” es una cinta estadunidense en el género de terror, dirigida por Stacy Title, en la que actúan Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas y Carrie–Anne Moss.

La película en el género de terror remonta al espectador a una casa fuera del campus universitario, a la que se mudan tres estudiantes que sin querer liberan a “Bye Bye Man”, un ente sobrenatural que persigue a quien descubre su nombre, e intentarán mantener su existencia en secreto para no morir.

“Yo, Daniel Blake”, es una cinta de drama, realizada en el Reino Unido, en el género de drama, dirigida por Ken Loach, con Dave Johns y Hayley Squires.

Por primera vez en su vida, víctima de problemas cardiacos, “Daniel Blake”, carpintero inglés de 59 años, se ve obligado a acudir a las ayudas sociales. Sin embargo, a pesar de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un empleo si no desea recibir una sanción.

“Mío o de nadie” es una cinta estadunidense en el género de thriller en la que se cuenta la experiencia de una mujer que comienza a hacer la vida imposible a la esposa de su ex marido. La dirección corrió a cargo de Denise Di Novi.

Quien guste podrá acudir a las salas de cine a ver “A toda velocidad”, una comedia francesa dirigida por Nicolas Benamou, que cuenta con las actuaciones de José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux y Josephine Callies.

Una familia sube en su nuevo monovolumen por la mañana para evitar el tráfico de la mañana derivado de la salida de las vacaciones de verano.

“Tom”, el padre, ajusta el control electrónico de velocidad en 130 kilómetros por hora, en ese momento un nuevo enfado de su suegro lleva a “Julia” a pedirle que dé la vuelta.

Tom se da cuenta de que él no puede controlar su vehículo. La electrónica no responde, la velocidad se ha bloqueado a 130 kilómetros por hora. Todas las maniobras para frenar el coche no surten ningún efecto.

La cinta española en el género de drama dirigida por Paco Arango “Lo que de verdad importa”, en la que actúan Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Kaitlyn Bernard y Jonathan Pryce, habla de “Alec”, un ingeniero mecánico inglés incapaz de poner en orden su vida.

Cuando “El curandero”, su tienda de reparación de aparatos electrónicos, está a punto de quebrar, un familiar que nunca supo que tenía se ofrece a solucionar sus problemas a cambio de que se traslade un año a Canadá, lugar de origen de sus antepasados.

“La estudiante y el Sr. Henri” es una comedia francesa que corrió a cargo de Ivan Calbérac, que cuenta con un elenco conformado por Claude Brasseur, Guillaume de Tonquédec, Noémie Schmidt y Frédérique Bel.

El señor “Henri” acepta a regañadientes una idea de su hijo para no estar solo a su edad. La elegida es una joven estudiante, “Constance Piponnier”, pero lejos de caer bajo el encanto de la chica “Henri” la utilizará para crear un verdadero caos familiar.

En el teatro…

Jueves 18:

La puesta en escena “¡A Vivir!”, con Odin Dupeyron, nuevamente se presentará en el Teatro Metropólitan para invitar al público a redescubrir la vida, a empezar a vivirla de verdad. En el montaje se plantea que el verdadero problema de la vida no es que se acabe, sino que se empiece a vivirla demasiado tarde.

En el nuevo concepto teatral Art House iniciará la cuarta temporada y entre las obras que presentará se encuentra “El amor de tu vida”, escrita y dirigida por Alejandro Belmonte.