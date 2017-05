-Cantarell la mina que se acabaron

Por Héctor Moctezuma De León.

Hoy el presidente Enrique Peña Nieto acompañado de la plana mayor de Petróleos Mexicanos, algunos bajo sospecha de sobornos por adjudicación obras, (Odebrecht) encabezará el 79 aniversario de la Expropiación Petrolera, en Ciudad del Carmen, Campeche.

Un acto demagógico en donde escucharemos nuevamente que el petróleo es nuestro, cuando la gallina de oro se secó y las zonas petroleras están devastadas por el pésimo manejo que se le dio a la administración de la abundancia como la llamó en una ocasión José López Portillo.

Hoy también en otro acto demagógico, se le rendirá homenaje a Rudesindo Cantarel, el hombre que descubrió la mina de oro que durante más de 50 años fue explotada irracionalmente, hasta dejarla seca.

Este humilde pescador que en marzo de 1961 cuando pescaba en las aguas del Golfo de México descubrió que en la zona brotaban burbujas de color oscuro y que se observaba un fuerte olor a gasolina murió en la miseria, mientras vio pasar a cientos de funcionarios que se enriquecieron a la luz de su descubrimiento. Como murió en la miseria el “Charrito Pemex” que durante muchos años fue el emblema de la empresa.

Con una reforma energética que puso en manos de los privados lo que queda de la riqueza petrolera, todavía se atreven a decir que el petróleo es de todos los mexicanos, como se decía en un spot-publicidad de la empresa hace algunos años.

Pero como lo reconoció el propio Peña Nieto ya “se acabó la gallina de los huevos de oro” y dejó devastadas las zonas petroleras que en su momento fueron ejemplo de florecimiento económico y en donde ahora reina la pobreza y la inseguridad.

Se acabó la gallina de los huevos de oro, pero dejó a cientos de ricos que pasean su impunidad pese a las pruebas del saqueo que realizaron a la llamada empresa de todos los mexicanos. Por eso, el de hoy, será un acto más de demagogia.

“Siempre caes en los mismos errores”, decía aquella canción de José Alfredo Jiménez y eso es justo lo que le pasa a Andrés Manuel López Obrador que desde el 2006 busca la presidencia de la República. En esta ocasión el tabasqueño es el puntero de la contienda para el 2018, pero tiene que sacarse a ese AMLO que lleva adentro y que no lo quiere o no le ayuda a salir adelante. ¿O es que le hizo mal el frío de Nueva York?…¿Sabrá Miguel Ángel Yunes que Enrique Ampudia el ex –secretario particular de Javier Duarte y quien fue el cerebro de muchas de las fechorías que el ex –gobernador cometió contra periodistas y otras personas pasea su impunidad por la capital del país? Este jueves fue visto en un restaurante de la colonia Condesa. Por cierto en su Momento Ampudia fue el brazo derecho de Yunes ¿Será que por eso no lo detiene? ¿Qué le sabe?…El próximo 5 de abril entrará en vigor nuevamente el programa Doble No Circula, todos los automóviles, incluyendo los que tienen holograma doble cero deberán descansar un día, pero no se anuncian nuevas medidas y ese programa no ha mostrado su eficacia, Mancerita el que no se raja para el 2018, tiene en la contaminación otro fracaso de su desgobierno en la Ciudad de México, lo bueno es que aunque no se raje no tiene ninguna posibilidad de llegar a Los Pinos, sino imagínese.