A horas de la llegada de Trump a Arabia Saudita interceptan misil balístico

México.- En el marco de la visita del presidente norteamericano Donald Trump a Arabia Saudita, las unidades de defensa antiaérea “interceptaron sobre una zona despoblada” a 180 kilómetros al suroeste de la capital saudí un misil balístico que se presume fue disparado por rebeldes yemeníes.

El mandatario es esperado este sábado en Riad para dos días de reuniones con dirigentes de la región, primera etapa de una gira por Medio Oriente y Europa.

Se trata de la primera salida al exterior desde su llegada a la Casa Blanca, una gira por cinco países y gran variedad de entrevistas bilaterales, desde el rey saudita Salmán al papa Francisco, pasando por el nuevo mandatario francés Emmanuel Macron.

En Riad, Trump intentará marcar un contraste con su predecesor Barack Obama, quien despertó la desconfianza de las monarquías sunitas del Golfo.

El misil interceptado horas antes de su llegada a bordo del Air Force One —en el que también viajan su esposa Melania y su hija Ivanka— fue el ataque de mayor alcance en distancia intentado por los rebeldes chiítas hutíes y sus aliados, ex miembros de las fuerzas de seguridad yemeníes cercanos al ex presidente Ali Abdalá Saleh.

