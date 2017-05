Alemania respalda posición de México y Canadá contra proteccionismos

México.- El gobierno de Alemania respalda la posición de México y de Canadá en contra de proteccionismos, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, quien afirmó que la autoridad mexicana tiene todos los instrumentos para luchar contra el crimen organizado.

En el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el ministro refirió que las empresas alemanas se preocupan por el debate en torno al acuerdo.

No obstante, expresó, “creemos que el acuerdo está en el interés de Estados Unidos, los productos estarán más caros si hay aranceles, y seguro que no les gustaría a los consumidores estadunidenses que no haya este tipo de productos o si son más caros”.

Por otro lado indicó que el gobierno de Alemania está dispuesto a colaborar con México en temas como la implementación de leyes contra la tortura y de protección a periodistas.

Que México esté dispuesto a cooperar en estos temas difíciles es un gran voto de confianza que se hace a Alemania, comentó durante una conferencia de prensa en conjunto con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Luis Videgaray Caso.

Expuso que la visita de la canciller de la República Federal de Alemania, Angela Merkel, a México tendrá como objetivo clausurar el Año Dual y dialogar sobre la protección a la libertad de expresión y la lucha contra el crimen organizado.

Durante su visita a México con motivo de la II Reunión de la Comisión Binacional Alianza por el Futuro, Gabriel destacó que el gobierno mexicano representa un país democrático que cuenta con todos los instrumentos jurídicos para poder luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y contra el intento de convertir al Estado en presa.

“El país tiene que tener un gran interés de no sólo proteger a los periodistas, eso por supuesto, pero también en defender a su propia democracia frente al crimen organizado, que a fin de cuentas hace peligrar la democracia y el desarrollo del país”, abundó.

Aseguró que, si bien no le consta que empresas alemanas hayan manifestado quejas por la situación de seguridad en México, hay preocupación cuando turistas alemanes ya no pueden sentirse seguros, lo que tienen efectos sobre el turismo.

Por otra parte, apuntó que “México no es un país pobre pero se puede ampliar la riqueza y se puede repartir de forma más equitativa”.

Ante ello, manifestó que existen regiones con una gran fortaleza económica y otras más débiles, por lo que alentó a México a que en el futuro invite a más empresas extranjeras a regiones donde falten empleos, situación para la cual “hace falta una buena situación de seguridad”.

Ntx.