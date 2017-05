Maquinaria vs hartazgo

Por Francisco Garfias.

Hay nerviosismo justificado en el PRI. La novena encuesta del CISEN sobre las elecciones en el Estado de México perfila una parejera entre Alfredo del Mazo, y Delfina Gómez.

Hay menos de un punto de diferencia. El priista recoge el 25.34 por ciento de las preferencias electorales y la abanderada de Morena el 24.56 por ciento.

Ella le apuesta al hartazgo y la inconformidad de los mexiquenses, él cuenta con la poderosa maquina del tricolor, mejor aceitada que nunca, y los votos que los otros partidos le puedan restar a la obradorista.

Hace apenas unos días pregunté a un alto colaborador del Ejecutivo cual era la mayor preocupación política del presidente Peña. Sin dudarlo respondió: “El Estado de México”.

Josefina Vázquez Mota, PAN, aparece en tercer lugar en la encuesta, con el 18.75 por ciento de las preferencias: mientras que Juan Zepeda, del PRD, alcanza el 12 por ciento.

¿Qué será más efectivo? ¿El hartazgo de la gente? ¿La maquinaria del PRI? ¿El miedo a López Obrador?

Lo sabremos el cuatro de junio.

* * *

José Calzada nos contó una anécdota ocurrida en la Condesa, que ilustra la calidad humana del doctor José Narro Robles. Los titulares de Sagarpa y Salud comían en la terraza de un restaurante de esa colonia, cuando vieron a unos cuantos metros una mujer extranjera con un niño en brazos.

No se veían bien.

El ex rector de la UNAM se paró de inmediato de la mesa y se dirigió a la mujer. ¿Se siente bien? Le preguntó. “¡Nos acaban de atropellar!” respondió la extranjera.

Narro vio el malestar del niño. Se movió para que a los dos les dieran atención médica inmediata. No tardaron en recibirla. La atónita mujer, agradecida, le dijo sorprendida ¿Y usted quien es? El doctor le respondió: “soy el secretario de salud”.



Cuando Narro regresó a su mesa, escuchó aplausos de los comensales.



Narro está en el radar del presidente Peña Nieto para el 2018. El comentario lo escuchamos en Los Pinos. Tiene enormes ventajas: no tiene cola que le pisen. Es un hombre honorable. No trae el fierro del viejo PRI. conecta bien con los jóvenes, y no suscita fobias.

Le comentamos a Calzada que lo que le falta al doctor es ser más grillo, tener experiencia política.

El político queretano reviró con una pregunta lógica: “¿No te parece que haber sido rector de la UNAM durante tantos años, sin tener grandes sobresaltos, es muestra contundente de que si sabe de grilla?”

Allí se la dejo.

* * *

La Sala Suprema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se erigió ayer en defensora de tres magistrados locales identificados con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

El citado Tribunal determinó que el Congreso local no tiene atribuciones legales para iniciar juicio político en contra de Víctor Vivas Vivas, Nora Cerón González y Vicente Aguilar Rosas

Los tres fueron demandados por el consejero Sergio Avilés Demenegui. Los acusa de ataque a las instituciones democráticas, abandono de sus funciones, y negligencia en el desempeño de las mismas.

La Comisión de Justicia, que encabeza el hijo del ex gobernador Mario Villanueva, dictaminó la procedencia del juicio y el Pleno de la Cámara local lo aprobó.

El Periódico local Luces del Siglo, que trabaja en colaboración con Reforma, dio a conocer un audio grabado durante el proceso electoral, donde supuestamente Vivas Vivas llama a sus colegas a protegerse entre ellos, ante la inminente derrota del PRI en Quintana Roo.

Le dice a Avilés Demenegui que el cargo se lo deben a Borge y que están obligados a serle leales.

El Congreso local, obvio, lamentó que el TEPJF se haya atravesado para impedir el juicio político.

“Se está sentando un precedente legal que impide fincar responsabilidades a los servidores públicos, en este caso magistrados electorales del tribunal local, aun cuando la sala Regional de Jalapa del mismo Tribunal, acreditó que se extralimitaron en sus funciones” , dice el comunicado.

¿Usted entiende el fallo del TEPJF ? Yo tampoco.

* * *

El morelense Graco, el michoacano Silvano, el tabasqueño Nuñez. Los tres alegres gobernadores comieron ayer en el exclusivo restaurante El Estoril, ubicado en la Colonia Polanco. En el menú de la charla, una amplia alianza electoral de cara al 2018.

El tabasqueño la hizo de vocero de los tres gobernadores, luego de que pagaron la cuenta:

“Analizamos la situación que enfrentamos en nuestras propias entidades, pero también la situación de nuestro partido frente a lo que tenemos por delante: la renovación de la dirigencia nacional conforme a los estatutos, y el tema relativo al 2018.

“Hicimos análisis de diversos escenarios partidistas, tanto en el frente interno partidista, como en la participación en el proceso electoral del 2018”, puntualizó Núñez.

La pregunta es con quien buscarán esa alianza porque con Morena seguro que no.

Fin.