Continúa restricción a vehículos por Contingencia Ambiental

México. La restricción a la circulación de vehículos continuará este sábado debido a la vigencia de la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México.

Por ello no pueden circular todos los vehículos particulares con holograma de verificación 2, incluyendo automotores con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación.

Tampoco los automóviles con holograma de verificación 1 con terminación de placa de circulación non, ni los de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma “00”, “0” o Exento.

Lo mismo en el caso de los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal de las 6:00 a las 10:00 horas, excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel.

No podrán circular los automotores de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 con terminación de placa de circulación non.

En cambio los vehículos con hologramas “0” y “00” están exentos de las restricciones, así como los vehículos híbridos y eléctricos.