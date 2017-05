Exhorta Zepeda a López Obrador a analizar coalición rumbo a 2018

Chimalhuacán, Méx. El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, exhortó al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a que las dirigencias de ambos partidos se reúnan en próximos días.

Durante un mitin en Chimalhuacán, el abanderado perredista se dirigió a López Obrador, a quien invitó a dialogar sobre una posible coalición de ambos partidos rumbo al 2018.

“Desde aquí te invito a que de manera responsable, y si realmente quieres que el PRI se vaya del Estado de México, a que nos sentemos el día y hora que indiques para que te deje clara la posición que tengo en relación al papel de las izquierdas en este país”, dijo.

Asimismo, Zepeda respondió al ultimátum del líder de Morena sobre declinar a favor de su partido en las próximas elecciones del 4 de junio y señaló: “Un ganador ni declina, ni abandona y yo soy un ganador”.

“El que se enoja pierde, sereno moreno, no veas tantas encuestas, no te pongas nervioso, aquel que se enoja tiene una mayor posibilidad de no razonar bien”, aseveró.

El aspirante perredista mencionó: “Escuché que me comparabas con Heberto Castillo, para mi Heberto Castillo es una de mis mayores influencias, por eso te lo agradezco.

“Pero quiero decirte que no te equivoques, lo que se está viviendo en este 2017 no tiene nada que ver con lo que relatas: primero ni Delfina Gómez es Cuauhtémoc Cárdenas, ni tú eres Benito Juárez”.

Zepeda añadió que si Heberto Castillo viviera “ya te estaría exigiendo que le pidieras cuentas claras, y que se esclareciera lo que se le ha imputado a tu candidata; desvío de recursos, corrupción y malos manejos”.

En el acto, el candidato estuvo acompañado de su coordinador de campaña, Luis Sánchez; el presidente del PRD en el Estado de México, Omar Ortega; el jefe delegacional en Iztacalco, Carlos Estrada, e integrantes del comite municipal de Chimalhuacán.

Asimismo, el perredista responsabilizó al lider de Morena de “un posible triunfo del PRI, te voy a decir por qué: porque no hubo nadie dentro del PRD más insistente que yo para que lograramos una coalición de izquierdas para que enfrentáramos de una manera seria y contundente al PRI y, así, lograr un triunfo inobjetable en el Estado de México”.

Aseguró que la única respuesta que recibió fue “el desdén, el desaire y esas actitudes autoritarias como las que has dado en estos días, donde sin poner a discusión un proyecto que realmente cambie el Estado de México y fije las bases para cambiar el país en el próximo año, has venido a pretender imponer una actitud dictatorial y autoritaria”.