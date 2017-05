La desenfrenada ambición de Félix González Canto por el poder

Por Miryam Gomezcésar.

Tras conocerse el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF ), sobre el juicio de protección de los derechos político-electorales de los magistrados Víctor Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, un boletín con la postura de la XV Legislatura del Congreso local corrió como alma en pena por el ciberespacio al tiempo que una estruendosa carcajada procedente del Senado de la República, se escuchó en todo el estado.

No es fácil entender lo sucedido al Congreso local, cuando por un lado atizan el fuego del escándalo centrado en los bandidos de los gobiernos anteriores utilizando todos los medios de comunicación subvencionados y por otro, obtienen ésta inesperada respuesta del TEPJF, que les impone un alto.

¿Fue ineficiencia, ignorancia o un pacto soterrado?

Lo que haya sido, es un duro golpe al Congreso, a la XV Legislatura, a la soberbia y excesiva vanidad de sus componentes, debilita la Comisión Instructora integrada por Laura Beristain Navarrete (PRD), Jenni Juárez Trujillo (PRI) y Gabriela Angulo Sauri (PAN), que fue instalada apenas un par de semanas antes para investigar el caso y presentar su resolutivo que determinó procedente la demanda de juicio político contra los magistrados.

La inmediata renuncia a la Presidencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo del controvertido magistrado, Víctor Vivas Vivas, es un paso más en el andamio electoral que deja manchada a la institución por los audios infiltrados en los que se le escucha tratar de doblegar a sus colegas a la arbitrariedad de Roberto Borge Angulo y los obstáculos para sanearla antes del proceso del 2018. El riesgoso juego sucio establecido por un grupo en su momento fue peligroso para muchos y detestado por otros, está de regreso.

Con la capacidad financiera y operativa del senador Félix González Canto, la elección concurrente del 2018 será más que intensa, muy interesante si consideramos que entre los ingredientes del desencanto con el gobierno actual, están supuestos acuerdos encaminados a minar el avance de otros partidos políticos y el reforzamiento del PRI, desde donde intentarán volver a reparar su derruida estructura.

Un dato interesante en este sentido es la reaparición del ex presidente municipal de Solidaridad y ex secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría en el escenario político, quien regresa para sustituir al diputado local plurinominal Raymundo King de la Rosa, en la presidencia del Consejo Político Estatal de ese partido. Mendicuti había anticipado su interés de continuar en el servicio público, aunque retirado brevemente, no descartó participar en el siguiente proceso.

Aunque es prematuro hablar del eso, la movilización de los grupos que a toda costa quieren arrebatar el poder a quienes lo tienen, nos obliga a detener en este desquiciante asunto. Quienes han sabido caminar sobre el filo de la navaja con suficiente destreza como para buscar en la federación el mecanismo para hacerse presente sin ser vistos, tal como sucedió con el caso desinflado del escándalo mediático del magistrado electoral Vivas Vivas, ahora se enfilan a lo que sigue.

Reagruparse, avanzar y derrotar al enemigo es la ruta establecida. Si a esto se agregan los magros resultados de los actuales grupos en el poder, el panorama, desastroso para unos presenta una circunstancia ideal para los otros que están de regreso y se centran en exhibir y demostrar con la rudeza necesaria la torpeza de los actuales.

Ésta que ya se ve como la batalla de los millones porque los que regresan de donde andaban cuentan con suficiente capital como para lograrlo si el gobierno continúa su mismo ritmo, estilo y plazos, no será ni tardado ni difícil.

En un escenario tan complicado y desagradable como la realidad actual, el gobernador tiene puntos negativos en su equipo. Quién sabe con qué los alimenta por que en este circo, crecen y crecen los enanos. No terminaba de resolver el error de la secretaria de Educación por su expresión sobre los niños con discapacidad, cuando la Doctora Marisol Alamilla Betancourt repitió la dosis, ahora con críticas al discurso pronunciado en la tribunal del Congreso local, por el niño Ángel Jacinto Noh Tun y, de paso a su profesor Raúl Báez, al comentar “Es un tema pendiente. Ya tiene indicaciones el subsecretario de Educación Básica para platicar con el maestro y los papás. Estoy esperando que me digan cuándo, pero ya está en la agenda. Tenemos que platicar para conocer en qué se basan, cómo definieron los temas que llevaron a la tribuna del Congreso y hasta dónde lo quieren llevar, porque a veces son temas muy personales”.

Como consecución espontánea, surgieron las listas parciales de convenios con los medios de comunicación y reporteros en las que aparecen en una los nombres de los difusores y en otra, la del gobierno, con nombres, apellidos (muchos de los cuales también cobraban con Roberto Borge Angulo) y envidiables cantidades destinadas para garantizar el estricto respeto a la libertad de expresión en la narrativa de la realidad.

Por lo pronto, pese a los comunicados expiatorios de perredistas y panistas contra el resolutivo del TEPJF, el debilitamiento del congreso local, que significa también y de manera sustantiva el de la alianza del PAN y PRD como gobierno, es un avance de los grupos locales antagonistas al gobierno actual, interesados en disputar las 4 diputaciones federales, las dos senadurías, las 15 diputaciones locales y las 11 presidencias municipales.

En este sentido, a la pregunta de si atrás de todo esto está la audaz mano del gobernador Carlos Joaquín González, que camina circunspecto con expresión inocente pero por su linaje emparentado con González Canto, surge la duda sobre su verdadera identidad partidista mientras, en atención a todos los amos (atento es), lo mismo acude al llamado presidencial que tiñe de rojo, que al Estado de México en campaña electoral de azul ficticio o al del sol amilanado a la reunión del Conago.

Así, en ésta infausta realidad que nos ocupa, no sorprendería que el proceso electoral que se avecina esté tan salpicado de suspicacias como el efectuado con Víctor Vivas Vivas como presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Ya nos enteraremos.