Cómo encontrar tiempo para ti y para lo que más quieres

Elizabeth Scott MD / Trad.: Alfonso López-Collada

¿Cuántas veces has pensando algo que quisieras hacer y, antes de siquiera considerar la idea de agregar tal actividad a tu vida, te recordaste que no tienes tiempo para eso? Muchos pasamos tanto tiempo haciendo lo que sentimos que debemos hacer, que no nos queda tiempo para hacer lo que nos gusta hacer. El sentimiento de no tener suficiente libertad para procurarnos tiempo de calidad con nuestra familia, revitalizar actividades solitarias u otras cosas que nos nutrirían, pueden dejarnos sentimientos de infelicidad y estrés.

Si quieres aumentar tu nivel de felicidad y satisfacción de vida este años, uno de los mejores cambios que puedes hacer es encontrar más tiempo en tu agenda para una vida que refleje lo que realmente te gusta estar haciendo. Los pasos siguientes pueden ayudarte:

Desenmaraña tu agenda

Fíjate bien en cómo pasas tus días y ve lo que puedes quitarles. ¿Ves televisión varias horas al día? ¿Pudieras ser más eficiente en el trabajo? ¿Son cosas que pudieras sacar de tu rutina sin grandes consecuencias? Recortando un poco de aquí y de allá puedes aumentar tu sentimiento de libertad personal para hacer lo que realmente disfrutas. Probablemente hay algunos pendientes en tu agenda que pueden omitirse sin grandes consecuencias, y tal vez otras ni siquiera se note que faltan.

Aprende a delegar

Entre tus responsabilidades hogareñas o laborales hay algunas que puedan ser delegadas a asistentes, familiares o a otros?

Delegar responsabilidades de limpiar a los niños o las niñas, por ejemplo, puede dejar libre un tiempo que normalmente se ocupa en el “quehacer” y a la vez sembrarles un sentido de responsabilidad. Incluso contratar alguien que te ayude es buena idea. No siempre es fácil delegar, pero cuando encuentras qué puede ser encargado y a quién, es una estupenda manera de liberar tu tiempo y puede además ser una ayuda para quien contrates.

Involucrar al resto de la familia en las responsabilidades de una ama de casa ocupada puede volverse en lecciones de responsabilidad, aumentar su sentimiento de eficiencia y acercar a la familia.

Aprende a decir “no”

Antes de que asumas nuevas responsabilidades, piensa con cuidado en cómo impactarán esas actividades en tu vida, tanto positiva como negativamente. Piensa también en tus motivos para dar un posible “sí”: ¿Lo que quieres es sólo evitar sentirte mal por decepcionar a alguien? ¿Acostumbras convencerte de que tienes un tiempo inagotable y terminas teniendo tiempo para todo mundo menos para ti? A veces se siente uno egoísta al decir “no” a cosas que a otros les gustaría que hiciéramos, y muchas veces se ponen difíciles, pero si te estás esforzando tanto como para no poder decir “sí” a tu propia paz mental, te estás llevando a un extremo en el que a nadie le serás tan útil como pudieras. Piénsalo: decirle no a algunas cosas te permite decirle sí a lo que realmente importa.