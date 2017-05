El gran mercado

Dos figuras prominentes en el gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rex Tillerson, secretario de Estado y John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, afirmaron en una conferencia de prensa efectuada en días recientes en Washington, D.C. algo que se sabe desde hace muchos años en la Unión Americana y en México.

Tillerson y Kelly reconocieron que el problema del narcotráfico y la pérdida de vidas humanas que ocurre en México, Centroamérica y en algunos países de Sudamérica, se debe a la demanda de droga que hay en su país. Tillerson expresó contundentemente: “Nosotros, como estadunidenses, tenemos que afrontar que somos el mercado. No hay otro mercado para estas actividades. Si no fuera por nosotros, México no tendría el gran problema del crimen organizado. Debemos asumir esa responsabilidad”.

Por su parte, Kelly puntualizó que lo primero es acabar con lo que genera el problema: la demanda en Estados Unidos. “Si los americanos entienden que usar drogas por diversión automáticamente termina en pérdida de vidas humanas en México, Colombia o Centroamérica, y en la muerte de periodistas, policías, soldados, jueces y fiscales, se reduciría significativamente el dinero proveniente de los enervantes y en consecuencia las ganancias que generan”.

En esa rueda de prensa los representantes del gobierno de Donald Trump señalaron que el reciente asesinato de Javier Valdez Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa guardaba estrecha relación con la violencia provocada por integrantes de los cárteles de la droga. En este caso, el comunicador ejecutado al mediodía del 15 de mayo, pagó con su vida por contar la verdad sobre el contubernio que, por varias décadas, ha existido entre políticos, empresarios, servidores públicos y los traficantes de mercancías prohibidas.

Tillerson y Kelly plantearon con claridad el qué; lo que no dijeron es el cómo. Es de sobra conocido que los más de 30 millones de adictos que habitan en el país del norte, cada día muestran mayor preferencia por las drogas de diseño, lo que llaman drogas duras. Según estos consumidores, el efecto es más intenso y duradero. Lo que no comentan es que tales enervantes minan la salud de manera vertiginosa.

El gobierno de Estados Unidos es, por decir lo menos, belicista. Se le ha conocido como el policía del mundo, el defensor de la democracia. Para imponer su criterio con respecto al orden y a la vida democrática de otras naciones, invariablemente utiliza la fuerza militar. Elimina a líderes populares y, en su lugar, impone a gobernantes títeres sometidos a la voluntad del conquistador. El resultado de esa invasión, generalmente, es la guerra. La preferida de los jefes militares gringos es la de baja intensidad, la lucha fratricida.

Para mantener el coraje y el valor que reclama toda guerra, las tropas consumen drogas. Muchos soldados se vuelven adictos. Son regresados a sus hogares; sus servicios a la patria ya no son necesarios. Con una pensión bastante menguada buscan afanosamente al proveedor de heroína o metanfetamina que les surta la dosis que les permite sobrevivir a los recuerdos, a las imágenes de tantos compañeros mutilados o inertes en los campos de batalla. Son bastantes los adictos que terminan sus días en los picaderos, de donde salen en bolsas negras rumbo a la morgue.

¿Son estos desechos humanos los personajes que redimirán Tillerson y Kelly? ¿Los que masacran estudiantes en escuelas estadunidenses? ¿Los que perpetran asesinatos en templos religiosos? La misión que alguien debe emprender para reducir a cenizas el gran mercado de las drogas, es una tarea rayana en la imposibilidad.