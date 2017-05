El asesinato de Javier Valdez significó un duro golpe para la prensa mexicana –el sexto en lo que va de año– y no sólo por lo que representaba su trabajo, sino porque en México si eres un periodista verdaderamente comprometido con la verdad, en cualquier momento te pueden amenazar, secuestrar, asesinar o desaparecer y no pasa nada.

Esto no aplica sólo en el caso de los periodistas, en México todo aquel que clame justicia, investigue o ventile la corrupción que carcome al país, prácticamente firma su sentencia de muerte, tal es el caso de activistas, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Todos corren el mismo riesgo.

¿Qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Quiénes no quieren que ventilen sus nombres, negocios o nexos, si es clara la colusión entre servidores públicos y el crimen organizado? No por nada hasta el momento no hay ningún detenido o sospechosos en los crímenes contra periodistas. Entonces, el gobierno y sus dependencias de “protección” y “justicia” están rebasadas, es simulación o ¿qué pasa?

Javier Valdez era una ventana que mostraba las atrocidades que suceden en Sinaloa, de ahí el valor de su trabajo a nivel nacional e internacional –no cualquiera arriesga el “pellejo” así por su profesión–. Ese fue su pecado.

No queremos más discursos oficiales, no queremos que este cementerio llamado México siga cavando fosas, no queremos más fiscalías especiales que sólo sirven para engrosar los bolsillos de servidores públicos. No queremos más impunidad.

La muerte de Javier tiene que servir para decir ¡ya basta!, estamos cansados de ser la carne de cañón, junto con todos los ciudadanos de a pie; tiene que servir para buscar estrategias de protección entre los propios colegas; esta indignación y dolor tienen que ser la fuerza para no claudicar, para no callar, para nunca dejar de informar la verdad.

¡Ni un muerto más!

No queremos que nos maten

no queremos que nos maten porque estamos en busca de la verdad,

no queremos que nos maten porque amamos a nuestros amigos, hijos, padres, hermanos y colegas

no queremos que nos maten porque queremos capturar esa imagen, esa palabra…

no queremos que nos maten porque queremos contar vidas,

no queremos que nos maten porque no somos criminales,

no queremos que nos maten porque el periodismo es nuestra vida.