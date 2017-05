PRI alista denuncia contra Morena por falta de transparencia

México. El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, anunció que su partido presentará una denuncia contra Morena ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para conocer el destino de los 550 millones de pesos de financiamiento público.

En conferencia de prensa, el también diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó la información pública que contiene la página oficial de Morena.

De acuerdo con Ramírez Marín, dichos datos confirman que no hay ningún reporte financiero respecto a los recursos públicos que el Instituto Nacional Electoral (INE) le proporcionó en los últimos dos años.

“Morena no informa respecto de proveedores para la prestación de bienes y servicios, no informa qué muebles o inmuebles posee, no informa cuánto salario asigna a sus dirigentes, no informa respecto al origen de sus recursos. De un total de 25 obligaciones de información institucionales no rinde cuentas de ninguna sola”, sostuvo.