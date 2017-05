¿CDMX la más transparente?

Por Raúl Flores Martínez.

Hay algo que me llama la atención y por más que trato de analizarlo de manera fría, no entiendo la postura de la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, no entiendo la postura de Tania Muller al señalar que la CDMX es una de las ciudades menos contaminadas.

Tuvimos una semana en fase 1 de contingencia ambiental, una fase dónde se rebasaron los niveles de contaminación en la capitán del país, aún así está flamante secretaria capitalina se atrevió a sacar una fotografía con un cielo limpio.

Quizá esta funcionaria viva en otra ciudad que no es la de México, no debemos negar que en algunas ocasiones el cielo se ve así en la capitán del país; pero en esta última semana lo único que se veía era un cielo gris lleno de smog.

Hablando de contaminación y cielos transparentes; sabía usted que el calor excesivo de las últimas semanas y que se contempla también para la que llevamos en curso, puede generar violencia y homicidios.

Es decir, las altas temperaturas que se han dejado sentir en los últimos días en la Ciudad de México que han alcanzado los 30 grados centígrados, pueden generar deshidratación, insolación, quemaduras en la piel, violencia e incluso homicidio.

De acuerdo con diversos estudios que han realizado algunos científicos estadounidenses, como Solomon Hsiang, que realizó en septiembre de 2013, el estudio “Quantifying the Influence of Climate on Human Conflict”, señala que los seres humanos no son capaces de enfrentarse a temperaturas muy cálidas, pues aumenta su irritabilidad, con un correspondiente incremento de la violencia.

Para la psicóloga conductista, Patricia Diaz Hurtado Camargo, especializada en atención de jóvenes, el incremento en la temperatura ambiental mayor a los 22 grados centígrados puede afectar severamente nuestro humor y paciencia.

“Cuando ya sobrepasan los 22 grados, la temperatura a nivel corporal nuestro cuerpo también empieza a sentir esos rezamos, empieza a sentir cansancio mentalmente hay cansancio cognitivo, nuestras respuestas no son las mismas, nos volvemos menos tolerantes ante todos los estímulos que nos rodean”.

“A nivel doméstico incrementan los homicidios, la relación entre las personas se vuelve más hostil más agresiva, si a eso le aumentamos el tráfico, le aunamos otros factores la conducta agresiva en los seres humanos, es cuando se ve incrementada”.

Aunque no lo crea, en temporada de calor en la ciudad de México, se incrementan los números de consultas, en su mayoría por niños en edad de la pubertad que a los cambios hormonales se le suman los golpes de calor que les generan los cambios en el humor y psique.

Por lo tanto, si usted comienza a intolerarse por el calor, trate de relajarse y tomar líquidos para evitar que la violencia se desborde.

Debemos recordar que el calor, es parte de que la contaminación se quede estacionada, y tengamos esa saturación de contaminantes.