Itatí Cantoral vuelve a aparecer en Orange Is The New Black (Video)

El famoso personaje de Itatí Cantoral en la popular telenovela María la del Barrio, ha sido recuperado por segunda ocasión para promocionar la multipremiada serie de Netflix, Orange Is The New Black.

En el video, dos de las latinas de Litchfield (Maritza y La Flaca) se emocionan al descubrir la presencia de Itatí en la prisión, asegurándole emocionadas que siempre veían sus telenovelas, de pronto se acerca Big Boo para pedirle que actúe frente a sus ojos y que “¡Llore en español”. El divertido video promocional cuenta con más 7 mil visitas y fue publicado hace apenas unas horas.