Juan Zepeda promete reabrir casos de feminicidios impunes

Toluca de Lerdo, Estado de México.-Juan Zepeda se compromete a reabrir casos impunes de feminicidio, habrá justicia; reitera su propuesta para ampliar la Alerta de Género a todo el Estado.

Al firmar un acuerdo por los Derechos Humanos en el Estado de México propuesta por organizaciones civiles, el aspirante perredista señaló que su gobierno habrá justicia. “Hoy lo que se vive en la entidad es eludir la responsabilidad, tenemos una carga muy pesada en obstrucción, lentitud, tortuguismo y de indolencia para ver estos casos. Tenemos un problema que es real y no lo vamos a poder enfrentar si lo estamos negando”.

Dijo que es necesario abrir caso por caso, “cuando decimos justicia, hablamos de ver desde todos los expedientes que no se han resuelto, no son pocos los casos en los que se ha dado carpetazo”.

Acompañado de Arely Rojas, de Quién Habla por Mí; Angélica Téllez Rojas, de Corazones Diversos; Valeria Martínez, representante de The Girl Effect México, Xóchitl Daniela Mejía, directora general de Movimiento Unido por la Infancia; Emma Obrador, de la Asociación de Mujeres Abrazando México , el coordinador de campaña, Luis Sánchez y Omar Ortega, presidente del PRD en el Estado de México, Juan Zepeda dijo que debe haber una reestructura del sistema policial en la entidad.

“El Estado de México está roto, después de casi 90 años las instituciones en la entidad ya no funcionan, se trata de reestructurar porque lo que hoy tenemos no está funcionando, son sistemas anquilosados, donde hay complicidades e inercias que no se pueden vencer si las mantenemos como están. Tenemos que reestructurar absolutamente todo”, detalló.

Expresó que su compromiso es que “la democracia llegue por fin al Estado de México y eso significa transparencia, claridad, apertura e involucrar a los sectores afectados con los que realmente saben del tema”.

Al igual que los policías, los Ministerios Públicos y los Policías Ministeriales serán capacitados y evaluados, esto permitirá una depuración del aparato de investigación. “Después de que tengan los elementos necesarios para desarrollar su trabajo se les va a exigir a todos; en estos temas no hay nadie que pueda eludir responsabilidad. Nos están matando mujeres, todos somos responsables”.

En ese sentido Zepeda Hernández señaló que en su gobierno se creará una Secretaría de la Mujer porque ahora temas como violencia intrafamiliar, derechos reproductivos y de la diversidad, entre otros se derivan a un comité estatal que no tiene la capacidad, ni la disposición para atenderlos.

Arely Rojas señaló que en el “Estado de México hay muchas mujeres y niñas desaparecidas, aproximadamente cada año se registran dos mil casos. Aunque duele decirlo: En México no hay peor infierno para las mujeres que Ecatepec, ellas terminan siendo víctimas de feminicidio o del lacerante delito que es la trata de personas con fines de explotación sexual”.

Emma Obrador expresó que “hablar de una agenda de derechos humanos sin perspectiva de género, sin que las mujeres seamos mencionadas no podría existir en un estado como éste, es una necesidad fundamental. Durante este año se están registrando 98 casos de probables feminicidios, pese a que se ha dictado la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios, todavía no se ha generalizado, estamos ante un proceso que se ha burocratizado y politizado, que no ha servido para prevenir la violencia estructural”.

Al respecto el abanderado del sol azteca, reiteró su posición de ampliar la Alerta de Violencia Género a los 125 municipios de la entidad, “es una ofensa para las mujeres del Estado de México que sólo 11 municipios tengan decretada la Alerta. La Secretaría de Gobernación no la extiende a toda la entidad porque significa dinero, pues están obligados a fondear a los municipios con el decreto”.

Las representantes de las organizaciones civiles coincidieron en que el único candidato en atender las propuestas y recomendaciones que han delineado cada una de ellas en este proceso electoral ha sido Juan Zepeda.

El abandono por parte del gobierno estatal a los temas relacionados con las mujeres, es algo “que nos ofende y nos lacera, es un descuido de las autoridades al más del 50 por ciento de nuestra población. Venimos con la firme voluntad de suscribir esta agenda, que sin duda es algo que yo he venido abanderado, soy el único candidato que sin algún cálculo político me he pronunciado por los derechos y las libertades de todos los sectores”.

En el evento los asistentes otorgaron un minuto de aplausos al periodista sinaloense Javier Valdez, además de que Juan Zepeda se solidarizó con la familia del comunicador.