Mexicano Pierre Herrera reflexiona sobre actuales mecanismos de apropiación

México.- La falsificación en el arte, pero en general el plagio, el robo, la duplicidad, la copia y los mecanismos de apropiación que se viven hoy en el mundo, son abordados en el más reciente ensayo del michoacano Pierre Herrera, titulado “En Dafen: dientes falsos”.

El texto pretende contrastar los conceptos de autenticidad y originalidad, cuestionando si la copia o falsificación se ciñe a un proceso del cual se aprende o que sólo se sataniza. El material será presentado el próximo miércoles en el Centro Cultural Elena Garro, de esta ciudad.

Eitado por el Fondo Editorial Tierra Adentro de la Secretaría de Cultura, el libro invita al lector a reflexionar sobre los mecanismos de apropiación al armar un discurso a partir de apropiaciones, citas y ecos de obras leídas por el autor con anterioridad.

El punto de partida, explicó en entrevista, fue lo que sucede en Dafen, una pequeña villa china cerca de Hong Kong en la que se ha desarrollado una economía basada en copiar obras de Picasso, Rembrandt, Van Gogh, Da Vinci y otros maestros de la pintura occidental.

Primero quería hacer algo parecido a la estructura en las novelas del escritor estadounidense David Markson, que consiste en escribir datos y líneas de información, pero después de varios intentos se centró en este fenómeno chino, pues hoy el 70 por ciento de los óleos que se venden en el mundo al año proceden de Dafen.

“El origen del texto Dafen: dientes falsos, podría decirse fue la ecuación de lectura y búsqueda de google. Después hubo investigación, lectura, apropiaciones de lecturas, más relecturas, añadiduras y reflexiones”, añadió.

Pierre Herrera espera que con el libro, el cual está lleno de instrucciones para crear Van Goghs, el lector descubra ecos. “Diría que la publicación es una caja de resonancias, historias y procesos que están ocurriendo tanto en China como en México y países llamados del Tercer Mundo”, señaló.

En el ensayo, Herrera relaciona el fenómeno de las réplicas de obras de arte que se venden en casi todas las ciudades del mundo con los seres humanos, particularmente con la dentadura y los dientes postizos.

“El ensayo arranca con Dafen, luego se indaga en la pintura, se habla de los museos que en sus bodegas resguardan los cuadros originales, exponiendo en salas réplicas que los visitantes creen es la original”, abundó.

El volumen también plantea cuál es el funcionamiento de las obras de arte, como lo es Occidente en comparación con el lejano Oriente. “Posteriormente cuestiono si la literatura es un arte, y claro que lo es, por ello la literatura también entra en este diálogo.

“Se aborda la falsificación, la piratería, el arte pictórico, textual y como todo esto se conglomera y hace un tejido de lo que vemos actualmente que es el arte”, agregó.

Herrera compartió que la falsificación y la llamada piratería son temas arraigadas en su persona, pues, explica, en México existe una cultura de copia, plagio y objetos piratas, lo que le interesó explorar.

“Yo crecí yendo a tianguis a comprar ropa, tenis, algo que me gustara. Cuando no tenía dinero me compraba pantalones que se deshacían rapidísimo. No es un tema ajeno a México, ¿quién no lo ha hecho?, ¿quién no tiene un tianguis fuera de su casa?, ¿quién no tiene que ir a esos objetos democratizados a partir de la piratería para acceder a ellos?”, puntualizó.