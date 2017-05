El documental que borra el estereotipo del movimiento feminista de 1966

She’s beautiful when she’s angry es el nombre del documental producido por Mary Dore y Nancy Kennedy en 2014, cuya narrativa fluye con el testimonio de las fundadoras de la segunda ola del movimiento feminista en Estados Unidos para esclarecer la historia del estereotipado hito.

El filme dirigido por la multipremiada directora de cine Mary Dore, da un recorrido por los principales acontecimientos del movimiento feminista desde 1966 hasta 1971. En noventa minutos el impresionante trabajo de investigación relata los efectos y procesos desde la fundación de la Organización Nacional de Mujeres, NOW (por sus siglas en inglés), el surgimiento de facciones radicales que perseguían la liberación femenina, hasta uno de los grupos que promovió el desarrollo del movimiento feminista de la nueva izquierda conocido como W.I.T.C.H (Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell).

Uno de los aspectos que más aplaudo del documental es la brillante astucia con la que combina dramatizaciones, imágenes de archivo y testimonios de las revolucionarias mujeres que lucharon por la defensa de sus derechos, para contar una historia transparente y sin prejuicios sobre la realidad en la que vivían las mujeres en la década de los sesenta.

Entre el material recopilado se encuentran algunos sondeos realizados en las calles de Nueva York que muestran la postura de las mujeres pronunciadas en contra del movimiento, sus argumentos son absolutamente fascinantes y revelan rasgos de la sociedad retrógrada de aquella época:

Otra de las poderosas imágenes de archivo muestra la reunión en la que algunas mujeres del movimiento quemaron sus títulos de maestría y doctorado después de obtener un grado académico en carreras que ocultaron la participación de la mujer en la historia. Ver esta escena me puso la piel de gallina, después entendí que ésta había sido una de las acciones con mayor carga crítica del movimiento feminista ¿Cómo concebir la participación de la mujer fuera del hogar si los conceptos han sido construidos y enseñados sin la participación trascendente de mujeres en la sociedad? Quemen todos sus títulos, ahí está el cambio de paradigma.

Entre los testimonios de las fundadoras encontramos a: Alta, Judith Arcana, Rita Mae Brown, Jacqui Ceballos, Linda Burnham, Susan Griffin, entre muchas otras que hablan sobre el movimiento paralelo de liberación de las mujeres afroamericanas, la exploración y apertura de temas alrededor de la sexualidad femenina, la legalización del aborto y el uso de anticonceptivos, el lesbianismo y los esfuerzos que mujeres de diversos grupos realizaron con el fin de resignificar los “derechos de la mujer” como derechos humanos.

Susan Griffin escribió una serie de poemas que durante algún tiempo fungieron como estandartes del movimiento, mismos que son recuperados como herramienta narrativa en el documental:

This is a poem for a woman doing dishes.

This is a poem for a woman doing dishes.

It must be repeated.

It must be repeated,

again and again,

again and again,

because the woman doing dishes

because the woman doing dishes

has trouble hearing

has trouble hearing.