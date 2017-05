Los ataques perpetrados por el Estado Islámico

Nuevamente el Estado Islámico apareció con un nuevo atentado, ahora en la ciudad de Manchester en Inglaterra.

El ataque fue perpetrado a las 22:35 (hora local) del lunes pasado en un concierto de la artista norteamericana Ariana Grande. El resultado es, hasta el momento, de 22 personas fallecidas y más de 50 heridos, muchos de ellos son menores de edad.

Había pasado cierto tiempo sin que hubiera atentados adjudicados al Estado Islámico, sin embargo, el nuevo ataque perpetrado por un supuesto miembro del grupo terrorista ha dejado un panorama de miedo, ya que el EI nos recuerda su constante presencia. Los actos violentos cometidos por el grupo extremista no sólo han tocado tierras europeas, sino que también se encuentran presentes en Medio Oriente y en él norte de África.

Desde su creación en 2014 el EI ha aterrorizado vastas regiones y se adjudicado numerosos ataques en el mundo. Uno de ellos, y el más sonado, fue el ataque a la ciudad francesa de París la noche del 13 de noviembre de 2015 donde varios miembros del grupo terrorista atacaron distintas partes de la urbe. El resultado fue de 130 personas muerta y más de 300 heridas, la población civil entró en shock, fue algo que el mundo no podía imaginarse.

Sin embargo no todo quedó ahí, el 22 de marzo del 2016 en el metro y aeropuerto de la ciudad de Bruselas, Bélgica hubo dos ataques por parte de seguidores del EI. Nuevamente hubo pérdidas humanas, 32 muertos y 340 heridos. La Unión Europea no lo podría creer, el EI atentó en tierras donde se encuentra la sede de este organismo europeo, pero los hechos no cambiaron para bien.

El 22 de marzo del presente año Khalind Masood, simpatizante del EI, atacó a decenas de personas en Londres, cerca de la cámara de los Lords, con un cuchillo. Al final hubo 6 muertos, incluyendo al atacante, y casi 50 heridos. Un ataque el propio EI se adjudicó nuevamente.

Pero no sólo los ataques del grupo terrorista han teñido de sangre el marco europeo, sino también ha llegado a tierras norteamericanos. En Orlando, Florida un ataque a un bar frecuentado por la comunidad gay en junio de 2016, nuevamente quedó dentro de las adjudicaciones del EI como un acto más cometido, sin embargo, la pruebas de la investigación no arrojaron relación entre el grupo terrorista y su perpetrador.

Rusia tampoco se salvó, y es que uno los principales enemigos del EI también sufrió los embates de éste. Un ataque en abril de este año al metro de San Petersburgo dejó 14 muertos y más de 100 heridos, el EI tomó por suyo el acto perpetrado. Sin embargo los actos más atroces que ha desarrollado este grupo terrorista han sido en Irak y Siria, pero también el norte de África ha tenido que sufrir atentados.

No olvidemos que a inicios de abril de este año en Egipto se vivieron momentos de terror, ya que el EI se atribuyó un par de ataques a dos iglesias coptas, una en Alejandría y otra en Tanta. El resultado final fue de 44 personas fallecidas y casi un centenar de heridos. No es el único ataque que han sufrido países árabes, en 2015 poco después de los atentados en París la capital de Líbano, Beirut, sufrió un atentado proveniente de las filas del EI cuyo objetivo iba encaminado a musulmanes chiitas. El saldo final quedó en 43 muertos y casi 200 heridos.

Ataques perpetrados contra otros árabes o musulmanes que consideran infieles, ese es el objetivo a los cuales el EI se encarga de agredir en medio oriente. Turquía, país de mayoría musulmana, tuvo también un acto perpetrado por los extremistas islámicos. La noche del 1 de enero del presente año se celebraba en un bar de Estambul una fiesta de año nuevo cuando un sujeto interrumpió el lugar con disparos, el ataque dejó como víctimas mortales a 39 individuos y 79 heridos. El Estado Islámico nuevamente reindivicó el ataque.

Los atentados cometidos por este grupo terrorista con múltiples, pero la cosa va peor para ciudades en Irak o Siria, donde el EI mantiene una presencia constante. Uno de los últimos ataques en estos países se acometió en Bagdad donde un par de coches bombas dejó a 35 personas muertas y cientos de heridas. Sin embargo la capital iraquí tuvo en 2016 uno de los peores ataques con 132 muertos.

Siria no se salva, en febrero de este año la ciudad de Homs tuvo un ataque dirigido por el EI el cual dejó 64 muertos. Sin embargo el más duro que ha sufrido fue en 2016 cuando en el sur de Damasco donde coches bombas arrebataron la vida a 184 personas y dejan un poco más de heridos. La dura realidad que viven estas regiones a causa del EI es una constante que no ha parado desde su aparición en 2014, y donde la muerte es algo que lamentablemente acompaña a dichos territorios.

Ahora el EI vuelve aparecer en el escenario europeo, mientras que en oriente medio continúa con su política de terror. Aún que tropas iraquís y aliadas han comenzado un asedio a Mosul, la capital dl grupo terrorista, todavía se ve lejos la derrota de éste. Mientras tanto el grupo radical islámico hace nuevamente un acto de política de terror a través de un atentado en Manchester, el cual se adjudica. Cierto o no, la verdadera cuestión sería hasta qué límite el EI tendrá que llegar para lograr sus objetivos, y más importante aún, ¿llegaremos algún día a ver el fin de este seudo califato?