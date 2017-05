“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén.

Gobierno de Alianza o de Coalición rumbo a 2018.

El fin de semana las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional, Ricardo Anaya; y de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales; sorprendieron a los mexicanos al anunciar que inician trabajos, con el propósito de conformar una alianza opositora, que pudiera correr con un solo candidato a la Presidencia de la República en 2018.

Para algunos, la reacción de la oposición, obedece en principio, a que en 2016 la fórmula de alianza dio el triunfo en cinco estados para ambos partidos, mientras que en el Estado de México, en donde no lograron conciliar intereses, el panorama se vislumbra hacia el triunfo en una contienda cerrada, por parte del Partido Revolucionario Institucional.

Si bien la alianza entre Accio?n Nacional y el de la Revolución Democrática han dado buenos resultados, es innegable que las diferencias y luchas internas, han llevado a sus gobiernos a lentos arranques, y enfrentamientos entre corrientes ideológicas tan opuestas. Para muchos analistas, y observando experiencias en otros países, queda claro que en las actuales circunstancias que vive México, el camino debiera ser un Gobierno de Coalición, no de alianzas en el que se sumarán los acuerdos y consensos de intereses políticos y sociales, más que una unión, tan solo por derrotar al partido en el poder. En fin que los nuevos tiempos, nos permiten con claridad, explorar otras opciones o alternativas, para lograr la gobernabilidad que se traduzca en bienestar para nuestro país.

De tal forma, la contienda electoral del Estado de México, que sembró gran expectativa sobre si los partidos políticos podrían proponer nuevas estrategias, programas, y acciones de Gobierno, en beneficio de la sociedad, no aportó nada nuevo, y no fue más que un lodazal que decepcionó, no sólo a los mexiquenses sino a todos los mexicanos. Ya no queremos diferencias y discordias; los mexicanos requerimos de propuestas serias, compromiso y trabajo de los actores políticos, para salir de la situación que nos aqueja. Necesitamos transparencia, combate a la impunidad, y a la corrupción, lo que no necesariamente han aportado los gobiernos de alianza en México, y para muestra las gestiones de Gabino Cue en Oaxaca, y Manuel Velasco en Chiapas.

Ataques a la Libertad de Expresión, más por impunidad que por delincuencia organizada

Tómelo con Atención.- En las últimas semanas la muerte de periodistas por ataques al libre ejercicio del oficio, ha tomado relevancia en nuestro país. Las autoridades han anunciado una serie de acciones, encaminadas a la elaboración de un Mapa de riesgos, que permita emprender actividades de protección para los periodistas.

Sin duda las primeras acciones anunciadas son relevantes, ya que muestran la voluntad del Presidente Enrique Peña Nieto, y de los Gobernadores, por abocarse a atender los ataques a la Libertad de Expresión; sin embargo los primeros análisis académicos de la situación, señalan más a la impunidad y abusos de las autoridades, que a la delincuencia organizada, como responsable de las muertes de periodistas.

Es urgente que las autoridades tiendan canales de comunicación, y negociación con los periodistas, y comunicadores, para lograr en conjunto, establecer bases sólidas que permitan sentar acciones de prevención, que se traduzcan en menos ataques a la Libertad de Expresión.

En fin que los periodistas debemos ocuparnos en impulsar una agenda legislativa, que permita entre otros aspectos, despenalizar los delitos de prensa, garantizar el secreto profesional del periodista, e impulsar una iniciativa legal de periodismo de alto riesgo, así como promover un reparto equitativo de la publicidad oficial. El primer paso ya está dado, y es el momento de trabajar por mejores condiciones para los periodistas y comunicadores.

Contingencia ambiental, la incongruencia de la autoridad

Tómelo con preocupación.– Tras casi dos décadas de medidas y acciones, que permitieron liberar de contaminantes al valle de México, 2016 y 2017 se han caracterizado por ser años de obras mal planeadas, y por la falta de medidas preventivas por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y de las entidades que conforman el Valle de México. Hay quienes señalan la problemática, más como un problema de corrupción en los procesos de verificación vehicular, lo que ha derivado en que circulen vehículos en malas condiciones; sin embargo, es claro que la movilidad ha sido mal planeada, y hay obras que quizás en el mediano plazo, aporten soluciones al medio ambiente, en su ejecución han generado más problema. Lo que si no se justifica, es la actitud de Tanya Müller Garcia, Secretari?a del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, quién el pasado viernes, en plena contingencia ambiental, posteó en Redes Sociales, su orgullo porque la Ciudad ha dejado de estar catalogada entre las más contaminadas del Mundo. Es burla hacia la ciudadanía o qué? Es pregunta sin mala intención.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.