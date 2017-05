Denuncian penalmente a Gabino Cué

Dario Nolasco/ADNsureste.info

Oaxaca de Juárez.- Mientras el ex titular de la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra) Netzahualcóyotl Salvatierra López, del gobierno de Gabino Cué, edificó un fraccionamiento de lujo en la agencia municipal Guadalupe Victoria, a los habitantes de Santa Cruz y Santiago Mitlatongo que tuvieron que ser reubicados por el hundimiento de sus pueblos, se les construyeron Ciudades Sustentables que no han podido ser habitadas.

El agente de Santa Cruz, Inocencio Castro Cruz, señaló que tras las hundimiento por las fallas geológicas en septiembre de 2011, las autoridades determinaron reubicar alrededor de 300 viviendas, por lo que inició el proyecto.

Dijo que el propio ex gobernador Gabino Cué Monteagudo en su comunidad les prometió que se tendrían todas las condiciones para que vivieran sin ningún problema, lo cual no se cumplió.

Aseguró que las viviendas no tienen condiciones adecuadas, ya presentan fracturas, no tienen servicios básicos como agua potable o energía eléctrica, además que no se puede caminar por los andadores pues quedaron a un costado de las laderas del cerro.

Indicó que las escuelas que se edificaron no pueden ser utilizadas pues no de tienen condiciones para los alumnos, además que no se crearon los espacios de esparcimiento que se prometieron.

Por ello iniciaron una denuncia penal ante estos hechos, para que las autoridades estatales intervengan y revisen el caso, lo cual se puede verificar acudiendo a estas agencias del municipio de Magdalena Jaltepec.

Señalaron que se deben deslindar responsabilidades, “pero quien tiene mayor responsabilidad es el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, pero también debe indagarse a sus ex colaboradores”.

Van a realizar una movilización que llegue a la capital oaxaqueña o la Ciudad de México, para exigir a las autoridades estatales y federales que apliquen medidas de solución inmediatas, pues están viviendo sin las mínimas condiciones.