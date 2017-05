El libro de Italo Calvino que cambia las reglas de la lectura.

ElArsenal Redacción/Karla Wadgymar.- Existen dos tipos de lectores: Los que disfrutan encontrar preguntas cuando se buscaban respuestas, y los que en el mar de palabras que componen historias se alienan de la Tierra. Si se es ambos, el libro de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero, es el que mejor podrá definir su gusto por la lectura.

Nacido en La Habana pero de padres italianos, Italo Calvino desarrolló su profesión como escritor en San Remo y Turín. Su prolífica carrera se analiza desde la escuela neorrealista; sin embargo, es constantemente reconocido como uno de los pioneros de la literatura contemporánea.

Hablo de un escritor que encontró su pasión por la lectura a raíz de leer El libro de la selva, que asistía al cine hasta dos veces al día, y que a través del juego y la metalingüística escribió en 1979, la novela en la que encontré el mejor de los refugios y experimentos literarios.

Eran las siete de la tarde de un miércoles, lo recuerdo bien. Después de mucho buscarlo había conseguido la obra de este autor y cómo me gustan los libros nuevos en potencia de amoldarse a las manos de su lector guardián, la luz era dorada y se filtraba por las persianas de mi recámara, estaba cómodamente sentada, abrí el libro y de pronto Italo Calvino comenzó a hablarme. No estoy endulzando este texto, Calvino me habló de verdad, y si tú lector no me crees, cito el inicio de su obra a continuación. Aunque ahora será a ti quien le hable:

Estás a punto de empezar a leer Si una noche de invierno un viajero. Relájate. Recógete. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla; al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo en seguida, a los demás: «¡No, no quiero ver la televisión!» Alza la voz, si no te oyen: «¡Estoy leyendo! ¡No quiero que me molesten!»

Te dije que no mentía, me encontraba leyendo una novela sobre el placer de leer novelas. Los protagonistas son dos lectores que intentan leer un libro que por distintas vicisitudes ajenas a ellos les impide terminarlo, y en la búsqueda del desenlace se sumergen en varios libros diferentes que generan distintas capas narrativas.

Estrictamente hablando, la pluma siempre pertenece a Italo Calvino pero a lo largo de la historia el autor se transforma dependiendo a qué personaje se dirija y a qué lector quiera hablarle. Siempre soy yo y siempre es Italo, pero como en la catarsis que provocaba el teatro griego, el espectador decide entrar en la dinámica que propone el autor y creer que a veces no es él quien lee y que a veces no es Italo quien escribe.

Tuve que escribir, pues, el inicio de diez novelas de autores imaginarios, todos en cierto modo distintos de mí y distintos entre sí (…) Más que identificarme con el autor de cada una de las diez novelas, traté de identificarme con el lector. – Italo Calvino

Muchos han sido quienes comparan Si una noche de invierno un viajero, con La caverna de las ideas de José Carlos Somoza o con Niebla de Miguel de Unamuno. A mi juicio, la diferencia de la primera radica en la brillante creatividad con la que el escritor italiano logra tejer diversas historias cuyo hilo narrativo permite la complicidad con el espectador. Una obra única que reflexiona sobre la relación entre el autor y el lector, el destino, y la vida y la muerte, en donde Italo Calvino demuestra su infinita capacidad creativa y una inquietud incesante por abarcar las posibilidades de la lectura.