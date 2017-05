¡Juan Zepeda no declina!

Nezahualcóyotl, Estado de México.- ¡Juan no declina!, fue la respuesta del barrio, de la gente de Nezahualcóyotl, de los mexiquenses al ultimátum violento y arrogante que hace unos días lanzó el líder de Morena.

Juan Zepeda, acompañado de más de 30 mil personas dijeron no con “su dedito” a la declinación que exigió el tabasqueño, pero al mismo tiempo el perredista abrió el diálogo para una posible alianza en 2018 que expulse al PRI de la presidencia de la República.

En medio de un calor prodigado por el clima y los miles de asistentes, Juan Zepeda se dirigió a Andrés Manuel López Obrador: “Cuando planteas que yo decline por tu candidata te doy la razón, te la doy en el sentido de que no puedes ganar sin nosotros y te digo algo más: también sabes que los únicos que podemos ganar el Estado de México somos nosotros, los perredistas”.

El abanderado del sol azteca agregó que él no se manda solo “a mí me manda toda esta gente presente y los cientos de miles de perredistas en todo el Estado de México, me debo a los perredistas porque yo sí sé lo que es la lealtad a mis compañeros”.

Ante los nezatlenses que se reunieron en la explanada municipal, pero que también inundaron las escalinatas, el puente peatonal y calles aledañas, Juan Zepeda dijo que pensar distinto al morenista no es formar parte de la mafia del poder.

“De verdad tú crees que todo aquel que no está contigo somos gente de mal, claro que no, hay personas que no militan en ningún partido, otros que se organizan en la sociedad y que no simpatizan conmigo, pero no por eso los voy tachando de malos, no por eso los estoy colocando en la mafia del poder como tú si has acostumbrado a ponernos ahí a todos los que pensamos distinto a ti”, enfatizó.

En medio de un mar de gritos en los que se escuchaba “¡Zepeda gobernador!”, el candidato señaló que la estrategia de dividir al país y la sociedad en buenos y malos no le ha dado resultado a López Obrador, “no por nada ya dos veces perdiste la presidencia de la República y tampoco lograste ningún triunfo en las elecciones pasadas en Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Tamaulipas… la división ya no funciona y en el Estado de México vamos a ir juntos a ganar el gobierno el 4 de junio”.

Sobre la comparación que López Obrador ha hecho entre este proceso electoral y el de 1988, Juan Zepeda reiteró: “ni Delfina Gómez es Cuauhtémoc Cárdenas, ni tú eres Benito Juárez, pero voy más allá: sabes que Heberto Castillo en vida, te cuestionó la falta de esas virtudes democráticas que tenías, eso no lo dices, pero yo sí lo recuerdo, él te criticaba porque decía que tú no eras un demócrata”.

El aspirante perredista recordó: “en 1988, Doña Rosario Ibarra de Piedra no declinó por Cuauhtémoc Cárdenas y nadie escuchó jamás a Cuauhtémoc Cárdenas llamarla traidora, vendida o palera, hay que aprender de la historia todo, no solamente lo que nos convenga”.

Expresó que es momento que la izquierda haga una autocrítica para cambiar la forma de hacer política “¿tú crees que la gente que es asaltada, la que no tiene empleo, la que no tiene que comer o el joven que se quedó fuera de la escuela no está esperando que un proyecto de izquierda gane el Estado de México y que cambie las condiciones de su vida?”.

En ese sentido, destacó que la izquierda debe ser responsable y lejos de dividir a la sociedad, hay que serenarse: “debemos tener altura de miras para ofrecer una oportunidad a nuestros ciudadanos. Ese discurso de la mafia del poder ya nadie se lo cree y si no, qué hace Elba Esther apoyando a tu candidata”.

Juan Zepeda pidió parar la violencia verbal que en últimas fechas ha mostrado el líder de morena: “tú eres líder, pero tus seguidores repiten como 10 veces más esa violencia verbal que generas, el país ya no está para eso, por eso te digo: sereno moreno”.

Dijo que crecer en el barrió le enseñó que “cuando se escala a la violencia verbal, se pasa a lo otro y ahí si no le entro porque yo soy respetuoso, me enseñaron que lo cortés no quita lo valiente y que el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Una de los ejes que guía a la izquierda es buscar coincidencias entre las diferencias por eso “te invito a que de manera personal nos podamos sentar tú y yo para que discutamos el esquema de izquierda que queremos para el país y que después exhortemos a que se reúnan nuestras dirigencias para que se pueda generar un amplio polo de izquierda que en el 2018 gane en nuestro país para cambiar un régimen político que nos ha empobrecido y nos ha hecho un país inseguro”.

Reiteró que su apuesta por cambiar el país “es por la izquierda y que quede constancia”.

Finalmente, Juan Zepeda respondió al ultimátum con una de las técnicas más usadas por el líder de Morena: “lo que diga mi dedito”, comentó… segundos después su dedito y el de los miles de asistentes dijeron no.