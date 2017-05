Sucesión Presidencial. ¿Porqué para las potencias cualquiera es bueno?

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Ya va a cumplir un mes la entrevista a la embajadora Jacobson, y sin ser exhaustivo me doy cuenta que casi nadie ha comentado sus declaraciones, que de suyo son el banderazo para que empiecen los factores de poder subordinados –que por cierto, son los que están- a analizar las reglas que se han esbozado para iniciar formalmente la sucesión, en unos meses más.

Me supongo o que no han leído el interlineado, o la religión política del nacionalismo revolucionario, no les deja leer bien y hacen como que la virgen les habla; no han recibido línea, o creen en el voluntarismo que excluye las opiniones de peso, sobre todo si vienen de una fémina.

Pero sea el caso que fuere lo cierto es que parecen haber muchos analistas que se pretenden con un corazón grande; aunque mas bien se evidencien con unas vísceras mayores, que chocan con un cerebro que rechaza a priori y se encuentra restringido a una dura autodisciplina de callar en nombre de una prudencia mal entendida, que a la hora de sacarlo como herramienta, está finalmente poco entrenado para el análisis político tal cual es; y no como se supone en el idealismo, debería ser. Y lo digo con todo respeto porque se que a muchos colegas su piel sensible, les inhibe darle el peso que se debe, a quienes si lo tienen.

Y por último me voy a referir al hecho de que las potencias, todas y no digamos Estados Unidos están siempre en capacidad de operar políticamente: “ como veo doy” porque el eje de la planeación política tiene muchos lustros de ventaja y sobre todo tienen muy claros y muy debatidos los puntos prioritarios de cada política nacional, como se evidencia en la construcción de los códigos geopolíticos operativos, que señalan valores, tiempos pero sobre todo la agenda de las prioridades para establecer estrategias consecuentes e inevitables.

En el caso concreto de nuestro país la falta de políticos, de gente con visión preparación y oficio; hace que todos los que tienen voz, divaguen en sus propios y tristes intereses de grupo y facción; como si nada hubiera pasado desde que México se independizó. Por eso una vez sentados en la silla y las sillitas de los estados, se acaba la vida para los trepadores y solo les queda justificarse haciendo negocios ventajosos y lo que es el colmo, robando, como se ha demostrado, por cierto sin grandes consecuencias, lo que han hecho en los últimos años un grupo de vivales que se dicen políticos, sin serlo.

Entonces cualquiera de ellos no importa. Es previsible que no le entienden al negocio del poder público, únicamente como dije en el sentido de sacar ventaja, ellos, sus enormes familias, efebos y suripantas acreditadas como publirrelacionistas de algo que desconocen. Es decir tratando de entender a la embajadora, la cosa es que cooperen en lo básico, porque no se les puede pedir más.

De hecho lo más que se les ha pedido es incorporar al país a la economía de mercado a ultranza; mediante compra de alianzas y votos al país, como fue lo que culminó en el 2013, que se le llamaron reformas estructurales –las de segunda generación, después de las salinistas- con carácter constitucional, se derogaron los derechos sociales del subsuelo.

Una vez que se hizo ese cochupo, Peña, el PRI y sus aliados se fueron a donde son, porque ya no hay nada que afecte el futuro de la explotación del último bastión de los doctrinarios del nacionalismo, por cierto muy enjundiosos para defender con la boca desde puestos burocráticos bien pagados, pero holgazanes para hacer absolutamente nada ni para lo colectivo, incluso ni para lo privado de la explotación de la riqueza.

Por eso escribí hace meses el destino geoeconómico de Venezuela; así que si llegara López Obrador, a las potencias se les facilita la operación, porque con uno es mas fácil arreglarse, que con trecientas familias corruptas, que como era en Venezuela con los social demócratas y demócratas cristianos, que de todo pedían comisiones y asociaciones, sin mas merecimientos que ser usufructuarios de los estamentos de la corrupción, con pretensiones de oligarquía. Si llega un López Obrador, la van a tener fácil se arreglan con el ignorante y punto.

Así está Venezuela hoy, donde los diamantes, el oro, más petróleo y otras riquezas las están disputando los europeos, americanos y hasta chinos en las zonas selváticas, al margen de la masa pedigüeña que no se da cuenta y solo quiere su despensa. Porque lo del potencial de Venezuela claro que se sabía en las oficinas de las potencias y lo que necesitaban era sacar a los chantajistas de la dizque burguesía y tratar con uno que bajo la enfermedad mental, que ellos le llaman patriotismo derrumbara todas las defensas, hasta las de la corrupción.

Por eso los clasemedieros que creen que los Estados Unidos, “ no permitirán que llegue López” se equivocan mil veces, porque en principio si no lo quieren deberían hacer algo para impedirlo en uso de sus potencialidades ciudadanas, que por cierto están mermadas por mil miedos; y porque como dije en el principio que el veredicto, es cierto: ellos, los Estados Unidos trabajarán con quien sea. Y se publicó en primera plana en un periódico tradicional para que lo lean todos, todos.

En todo caso si el López empieza a loquear queriendo cambiar el sistema mundial de la economía, como dicen los ignorantes: ”el modelo neoliberal”; se iniciará una lucha política larga y difícil, para que otros tomen las riendas y de un golpe se vayan juntos a donde pertenecen, tanto los demagogos de la ignorancia morenista como los sindicalistas y burócratas corruptos, porque en todo caso si se pone feo, aparte de los que tengan visa, lana, mucha lana, para llegar al otro lado, los de a pie y carritos chafas, no podrán pasar por el muro… ¿o no es así?

La otra alternativa hay que construirla, porque la que ya está ya está.