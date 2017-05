Por Francisco Garfias.

AMLO y Juan Zepeda estaban a unas cuadras en Neza, pero no hubo “tiro”. Todo quedó en un agrio intercambio verbal, luego de que el perredista bateara oficialmente —y con el “dedito”—, la petición del Peje de declinar por Delfina.

El ultimátum del tabasqueño incluyó la advertencia de que si Zepeda no llama a sus votantes a apoyar a la candidata de Morena, el PRD puede olvidarse de él en 2018.

El dueño de Morena le dio su propia interpretación a esa negativa: “Eso confirma que su labor (de Zepeda) es de palero del PRI y de la mafia del poder…

Y dijo más: “votar por el PRD es votar por Peña Nieto…”

* * *

El candidato a gobernador del PRD, a un kilometro de allí, destacó que decirle “no” a López Obrador no significa ser palero de nadie.

Calificó el ultimátum del mero mero de Morena de “autoritario, unilateral, arrogante y prepotente.”

La advertencia de Andrés Manuel significa que no puede ganar sin Morena, según el abanderado perredista.

Zepeda jugó con expresiones verbales y corporales muy propias de Andrés Manuel a la hora de responder a la propuesta de apoyar a la maestra Gómez. “Lo que diga mi dedito”, señaló. Y el “dedito” dijo ¡No!

Se le puso al tú por tú a Andrés:

“Tu estrategia de dividir al país en buenos y malos no te ha funcionado, no por nada ya perdiste dos elecciones presidenciales…

Para terminar le recomendó serenarse, estar muy tranquilo, porque cuando uno se enoja, pierde…

Al final no pasó nada trascendente. Fue un “tirititito”, como diría el Perro Bermúdez

* * *

Josefina Vázquez Mota pintaba para ser buena candidata en el Estado de México. Al principio del proceso electoral iba arriba en las preferencias electorales. Las principales casas encuestadoras la colocaban en punta, aún cuando ni siquiera había aceptado ser la candidata de Acción Nacional.

¿Qué pasó? ¿Por qué el bajón?

El senador Ernesto Cordero no exime de responsabilidad al dirigente nacional, Ricardo Anaya, y a su equipo, de lo que ocurre con Vázquez Mota.



Nos dicen que los jefes panistas andan distraídos en otros proyectos. “Están más preocupados por ambiciones personales que por las elecciones locales”.

En otras palabras, la abandonaron.

La candidata de Acción Nacional se mantiene en tercer lugar en las mediciones. La última encuesta del Grupo Reforma refleja, sin embargo, que ha tenido una mejoría.

Subió del 22 por ciento en marzo, al 25 por ciento en abril.

Esa medición la encabeza Delfina Gómez, 29 por ciento de las preferencias, seguida de Alfredo del Mazo, 28 por ciento.

* * *

El que ya se volvió loco es Oscar González Yáñez, candidato del PT al gobierno del Estado de México. Le pidió a Andrés Manuel López Obrador que si quiere alianzas en la elección para gobernador le transfiera todo su capital político, ya que a Delfina “le salieron muchos peros”.

El petista prevé también que Juan Zepeda decline a favor de Vázquez Mota “lo cual significa que el Pacto por México sigue funcionando”, dijo.

* * *

De regreso con Ernesto Cordero. El senador le trae muchas ganas al consejero panista Juan José Rodríguez Prats y se le nota. No le perdona haber cuestionado públicamente a Fel ipe durante una sesión del Consejo Nacional.

Juan José acusó a Calderón de haber impuesto en la jefatura del PAN a Germán Martínez y a César Nava. “Ahora nos quieres imponer a Margarita como candidata presidencial” , dijo.

El legislador panista recuerda casi con rabia el capítulo. “Rodríguez Prats es un majadero. No merece ni medio comentario. Felipe Calderón es una estrella en el PAN. La gente se le entrega. Eso no le gusta a personas como Rodríguez Prats. No lo digieren”, aseveró.

En el citado Consejo, Calderón amagó incluso con abandonar el PAN por considerar que Anaya utiliza su cargo para promoverse como candidato presidencial y que no hay piso parejo para los otros aspirantes.

Cordero jura que los métodos de Anaya para adjudicarse la candidatura presidencial no los tiene ni el PRI.

“Cierran espacios en los comités estatales y municipales a los panistas que no estén con Anaya. Les dicen que hay que apoyarlo si quieren ser candidatos a algo, y que si no dan ese apoyo no juegan…” acusa el ex secretario de Hacienda.

* * *

Más de lo mismo. José Luis Luege nomás no entiende que “algunos liderazgos del PAN” hayan bloqueado la alianza con el PRD, por influencia del PRI.

El ex titular de la Conagua está convencido de que era el momento de aliarse con los amarillos para poderle arrebatar al tricolor su principal bastión. Confía, sin embargo, en que Josefina puede todavía alzarse con el triunfo si el “voto oculto” y el de los “indecisos” favorece.

Los panistas están convencidos de que es obligatorio ganar los tres estados donde hay elección de gobernador porque representan “lo peor del PRI”.

Dicen que Javier Duarte y Roberto Borge van a resultar “niños de pecho” frente al gobernador saliente de Nayarit, Roberto Sandoval; en Coahuila domina el PRI de los Moreira y en el Estado de México el del Grupo Atlacomulco.

