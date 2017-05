A seis años de la pintora Leonora Carrington

Recordamos a uno de los más grandes íconos del arte en México a seis años de su muerte, la vida de Leonora Carrington marcó para siempre al país.

Nació el 6 de abril de 1907 en Lancashire, Inglaterra justo cuando la primera guerra mundial se desarrollaba en la Europa continental. Tuvo su primer acercamiento con el surrealismo cuando conoció en 1937, al pintor alemán Max Ernest, quien la proyectó dentro de este movimiento. Durante un viaje a París se introdujo más al surrealismo llegando a conocer a artistas como Salvador Dalí y Joan Miró.

Sin embargo a finales del años treinta, se dedicó a escribir cuentos y novelas, entre ellas su primer libro titulado “La casa del miedo”, dicha obra fue ilustrada por quién entonces era su pareja, el pintor Max Ernest. Establecidos ambos en el sur de Francia pronto tuvieron que pasar a la clandestinidad, debido a que formaron parte del Freier Kunstlerbund, un movimiento intelectual antifascista que proyectó sus ideas en contra del ascenso del nacional socialismo que Hitler impulsaba.

Todo cambió para Leonora ya que durante el gobierno de Vichy, un régimen títere de la Alemania Nazi, encarceló a Ernest debido a que lo declaró enemigo del gobierno, lo cual le provocó un shock mental. Ante tal situación y para salvar su propia vida tuvo que emigrar hacía España con su familia; sin embargo, cuando el padre de Leonora notó su estado de salud, la internó en un hospital psiquiátrico, mismo del que se escaparía para ir a Lisboa, Portugal donde la embajada de México le brindó protección además de que conoció al escritor Renato Leduc con quien emigraría a la Ciudad de México.

Ya en el país, Leonora volvió a establecer contacto con sus antiguos colegas del surrealismo radicados en México, llegó a fortalecer y nutrir al arte mexicano con sus obras pictóricas y literarias. Algo que le fue reconocido cuando en 2005 fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes.

Entre sus obras más destacadas se encuentran “el mundo mágico de los mayas” único mural realizado por la artista, además cuadros como “El arca de Noé”, “El baño de los pájaros” y “Retrato de Max Ernest” fungen como las obra más representativas de su arte surrealista. También Leonora incursionó dentro de la escultura dejando a este campo obras como “El cocodrilo” o “El brujo”, y a través de estos trabajos mostró que su ingenio no tenía freno que la limitara.

Una vida plagada de alegrías pero con mayores tristezas, cada pincelada que daba Leonora mostraba los sentimientos ocultos que tenía en lo profundo de su ser. El reflejo de su alma se expresaba en cada pintura que realizaba, pues en cada una de ellas dejaba un poco de sus recuerdos, alegrías, tristezas y melancolías.

El 25 de Mayo del 2011 Leonora se despidió de este mundo para pasar a otro, uno donde las alegrías y penurias no tuvieran diferencias ni significados, uno que fuera parecido al que pintaba en sus obras, plagado de diferentes anatomías, formas y colores. Hoy a seis años de su partida, no la recordamos por su hecho fúnebre, sino por las formas en que nos mostró a ver y percibir diferentes sensaciones dentro del arte, ese arte que expresa lo más profundo de nosotros que es escapar de una realidad tan asfixiante como está y huir a una nueva donde el orden de las cosas no importe, y Leonora ahora se encuentra presente.

Por Jonathan Manuel Vázquez Laguna / @HayManolo