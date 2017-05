AMLO llama por tercera vez a PRD, PT y MC a declinar por Delfina (Video)

México.- Este día Andrés Manuel López Obrador subió un video a las redes sociales en las que hace un llamado a partidos como Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), para que se sumen a la causa de la maestra Delfina Gómez, en el video señala.

Que no se trata de una amenaza, un ultimátum, ni de una imposición sino que de acuerdo a los tiempos actuales, “tiempos de definiciones”,

“Les pidió a los dirigentes de los partidos mencionados que si no hay apoyo a la maestra Delfina Gómez o si no declinan a favor de Morena y deciden mantener su candidatura a sabiendas de que no van a ganar, lo único que están haciendo es ayudarle a Peña Nieto”

Les dijo por tercera vez que si no apoyan a su candidata, no podrán ir juntos en 2018, por lo que los llamó a definirse a hacer a un lado al grupo que más ha dañado a México.