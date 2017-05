Hermana de fiscal de Veracruz, quien entregó dinero a Eva Cadena: Nahle

México.- La mujer que aparece en los videos difundidos por un periódico de circulación nacional y entrega dinero a la diputada local Eva Cadena para supuestamente dárselo al Dirigente Nacional de Morena es Ana María Winckler, hermana del Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler.

Quien se prestó a la estrategia de golpeteo político contra Morena emprendida por el Gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunes, y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Así lo dio a conocer Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, luego de que este jueves se dio a conocer un nuevo video donde se hace referencia a su persona como presunta operadora financiera del líder de ese partido, Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, explicó que varias fuentes se han acercado a Morena para informar que Ana María Winckler es quien aparece en los videos, por lo que ese instituto político exige a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que investiguen a fondo este caso.

“Es absolutamente falso. Yo no sé cuándo hizo ese sketch Eva Cadena, ni me interesa. Pero aquí lo que interesa son las pruebas. Ojalá que la PGR y la FEPADE puedan investigar quién es la mujer que está entregando el dinero, porque nosotros tenemos señalamientos muy fuertes desde hace tiempo: fue la hermana del Fiscal Winckler”, puntualizó.

Nahle García explicó que el Fiscal de Veracruz ordenó recuperar los videos de seguridad del Hotel Terranova donde se reunió Eva Cadena con la mujer que le dio el dinero, pero que éstos no aparecen, lo que evidencia la protección que le otorga a su familiar. De ahí, agregó, la exigencia de Morena para que salgan a la luz los videos y se pueda confirmar la identidad de Ana María Winckler.

“Aquí hay un hecho delictivo en el primer video: hay una persona que da dinero y otra que lo recibe. Nosotros pusimos una denuncia en la FEPADE y pedimos que se investigue a fondo, para dejar claro que se trata de una estrategia orquestada por Yunes Linares”.

En entrevista telefónica, por encontrarse de gira de trabajo en Veracruz, la legisladora federal por esa entidad fue cuestionada sobre si ha recibido dinero para entregárselo a López Obrador, hecho del que se deslindó.

“¡Claro que no! Quién le cree, todavía a estas alturas, al ‘cinito’ de Yunes. Después de que se desapareció Eva Cadena, lo más seguro es que se haya hecho una videoteca. No nos van a poder acusar de nada”, aclaró.

Asimismo, puso en entredicho la difusión del nuevo video, debido a que Cadena Sandoval se encuentra en medio de un proceso en la Cámara de Diputados y en el Congreso de Veracruz para su desafuero.

“Todavía le da la palabra a una persona que está en un proceso bastante serio y no muestra la cara de quien ofrece ese dinero. Eso es lo grave, eso es lo que se debe investigar. Aquí con nosotros no van a encontrar nada, aquí no hay corrupción”, señaló.

La diputada Rocío Nahle insistió en que por más que le peguen a López Obrador y señalen a los dirigentes de Morena, incluida ella, no podrán encontrar nada en su contra porque son congruentes con los principios de Morena: “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Desde el Municipio de Huastuco, Veracruz, insistió en que la estrategia de golpeteo político contra Morena emprendida por el Mandatario estatal, es totalmente equivocada y es consecuencia del miedo que tiene Yunes Linares ante la creciente fuerza de ese partido en la entidad.

Ante la referencia sobre su persona como supuesta operadora financiera del líder de Morena, respondió de manera contundente: “Cómo es posible que después de todo el teatro, sientan a Eva Cadena, la hacen actuar para un video y nada más dice: “ah, vayan por Rocío”. Eso es de risa, es burdo; el montaje es burdo”.

Nahle García afirmó que es claro que Cadena Sandoval está cooptada por el Gobernador de Veracruz, pues incluso regresó antier al Congreso estatal arropada por el PAN, por lo que es evidente que recibe instrucciones de Yunes Linares. “Por Dios, está el montaje a todo esplendor”.