Los ciudadanos de Manchester cantan para recordar a las víctimas del atentado.

Tras la tragedia ocurrida el pasado lunes en Manchester los tributos a las víctimas mortales del atentado continúan.

Ahora los pobladores de la ciudad inglesa rindieron homenaje en la plaza de Santa Ana llevando flores y guardando un minuto de silencio, sin embargo, tras finalizar el acto se comenzó a escuchar una voz solitaria que entonaba “Don´t look back in anger” del grupo Oasis.

Posteriormente la gente ahí reunida empezó a cantar generando uno de los momentos más conmovedores después de los atentados, mostrando que en momentos de crisis las personas pueden unirse como hermanos.

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis – Don't Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde

— Josh Halliday (@JoshHalliday) May 25, 2017