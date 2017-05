No a la intolerancia

Por Francisco Garfias.

Alejandra Barrales nos aclara que el polémico tema de la formación de un Frente Amplio Opositor para el 2018, que incluya al PAN y al PRD, está muy lejos de ser oficial.

Ni siquiera estaba en la agenda de la conferencia que la presidenta del PRD ofreció el sábado anterior con el jefe panista Ricardo Anaya.

Surgió a raíz de las preguntas de los reporteros.

“Los periodistas se enojaron cuando les pedí que se centraran de Nayarit, donde se prepara un fraude” , contó la Barrales.

La molestia por la solicitud fue tal entre los reporteros que hasta la regañaron “¿Ahora tu nos vas a decir que preguntar?” reprocharon.

La presidenta del PRD se declara consciente de que una decisión de esa envergadura no le corresponde a ella, sino a las máximas instancias de su partido.

Ni Mancera se lo ordenó, ni se trata de conformar un bloque para cerrarle el paso a Andrés Manuel López Obrador el año que entra.

A titulo personal considera, eso sí, que el Frente es necesario para lograr el cambio.

“En este Frente cabe todo mundo. Cabe Morena, cabe el PAN, caben los que hoy se autodenominan independientes”, nos dijo en el programa “Desde la Trinchera”, que se transmitió anoche en ADN 40.

Barrales insistió en que no se ha hablado de alianzas electorales, ni de conformar un Frente para combatir al PRI, nada más. Aunque, aclara, es necesaria la alternancia en el poder para llegar al cambio que el país necesita.

¿Y quien como candidato?

“El Frente tiene que general un mecanismo que nos permita definir quien puede ser el candidato o la candidata que encabece. Nadie podría participar como precandidato.

“Aquí no podría venir Mancera, Silvano, Anaya, Andrés Manuel, en calidad de candidatos. todos como integrantes del Frente y después definir el mecanismo. Pudiera ser incluso un ciudadano que nunca ha militado”, puntualizó.

Del tema habló Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD. Aunque ya no milita en ese partido, el ingeniero calificó de “torpeza” y “oportunista” la idea de dos partidos con ideas confrontadas en temas fundamentales integren un Frente.

“El no tener primero una propuesta, puntos básicos y un programa esencial para saber en torno a que se está llamando a una convocatoria en torno a dos presidentes de partido se me hace que no va haber mayor respuesta”, dijo Cárdenas.

*



En campaña todo se vale para jalar reflectores. Incluso hacer una curiosa apuesta. Es lo que hicieron dos candidatos al gobierno de Coahuila: Miguel Riquelme, PRI y Armando Guardiola, de Morena.

El abanderado obradorista asegura que su adversario del tricolor no puede ir a Estados Unidos, porque simplemente no lo dejan entrar.

Riquelme jura que no tiene problema alguno para cruzar la frontera y desayunar en Eagle Pass, Texas.

La cita es el próximo viernes en un hotel de la citada localidad texana. El perdedor tendrá que entregar 26 computadoras a la Secundaria Federal número tres de Saltillo.

En el equipo de Riquelme, por cierto, desborda el optimismo. Nos dicen que desde que el candidato panista, Guillermo Anaya declaró que a las mujeres dirigentes del PRI “les vamos a dar puro chile”, cayo cinco puntos en las preferencias electorales.

”Ese fue el ‘cállate chachalaca’ de Anaya”, puntualizan.

No hay ninguna posibilidad de que Josefina Vázquez Mota decline por Juan Zepeda en el Estado de México.

Tampoco que los panistas se vayan por el “voto útil” y se inclinen por el abanderado del PRD para derrotar a Del Mazo, o a la maestra Delfina, favoritos en las preferencias electorales.

“No tiene lógica hacerse a un lado por alguien que está abajo en las encuestas”, nos dice Víctor Hugo Sondón, coordinador de la campaña de la abanderada del PAN en esa entidad.

El también jefe del PAN en el Edomex asegura que Josefina no solo va hasta el final, sino que va a ganar con el “voto oculto”.

Sondón calcula que entre un 16 y un 18 por ciento de los ciudadanos conforman ese “voto secreto” que puede dar un vuelco a los resultados.

Esos votos nunca han sido para el PRI. Han favorecido mayoritariamente a los candidatos del PAN en las elecciones pasadas , afirma.

En un país que elevó a nivel constitucional la libertad de expresión, es inaceptable impedir el acceso a un reportero a un acto abierto a la prensa, simplemente por su posición crítica.

En nada ayuda a la imagen de la Secretaria de Defensa Nacional haber impedido ayer la asistencia del periodista de La Jornada, Jesús Aranda, a la ceremonia de inauguración del Congreso Internacional de Obesidad y Diabetes.

Va una protesta por este acto de intolerancia.

Fin.