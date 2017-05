Por Héctor Moctezuma De León.

Nuevamente las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis nos salen con la misma cantaleta de todos los años, “estamos en Fase 1 de contingencia ambiental”, porque las condiciones atmosféricas no permiten la dispersión de las partículas de Ozono. Y de inmediato aplican la restricción vehicular.

Otra vez la burra al Maíz y los capitalinos nos tenemos que tragar toda la mugre que flota en el ambiente con las consecuencias a las que nos estamos acostumbrando: los males respiratorios que se presentan lo mismo en menores, jóvenes o adultos que habitamos en el Valle de México.

Y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, encabezadas por Mancerita, así como las de los ayuntamientos de la Megalópolis siguen sin encontrarle o más bien no buscarle una solución al problema que en algunas partes del mundo han resuelto de manera satisfactoria para sus habitantes, ahí están los casos de Los Ángeles y Londres por poner un ejemplo.

Por eso sí, para declarar sandeces como las de la Secretaria del Medio Ambiente del GDMX, Tania Múller, la pariente de López Obrador, ni quien les gane. Dice la Secretaria Múller que la contaminación se debe a la falta de vientos y a una mala planeación de la movilidad, guau y reguau, descubrió el hilo negro.

No señores hay que entrarle al problema con seriedad, todas las instancias relacionadas con el medio ambiente deben asumir su papel con responsabilidad, con declaraciones no se va a resolver nada. No nos vengan con cuentos y la restricción vehicular no resuelve nada, pónganse a pensar es lo que deben hacer. Pero Mancerita sueña con ser presidente de México, lo bueno, es que sólo es un sueño.

El periodista veracruzano, Mussio Cárdenas Arellamo hace una importante revelación en su columna “Informe Rojo” que se publicó ayer en varios portales de Veracruz. Asegura el colega, que Arturo Bermúdez Zurita el ex –Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa incurrió en el delito de desaparición forzada en el caso del joven cantante Gibrán quien fue torturado hasta causarle la muerte, por policías al mando del ex –jefe policiaco. La ubicación del teléfono celular del cantante que participó en el programa La Voz de México, “fue establecida con GPS, y determinó que pasó por la casa del general de cero estrellas antes de ser llevado a la Academia”. Ese “es un elemento clave para determinar que Bermúdez Zurita incurrió en desaparición forzada”, por lo cual deben pasar el resto de sus días en la cárcel. A Gibrán lo secuestraron junto con un amigo por el simple hecho de estar presente en el asesinato de un joven en el que participó el hijo de Zurita. ¡Vea nomás! y lo que falta de ese gobiernito que encabezó el hoy preso en Guatemala…Tal parece que el Ya Basta no incomoda al gobierno de Enrique Peña Nieto, ayer Mazatlán, Sinaloa fue balaceado el director de la Clínica del ISSSTE en ese municipio, Miguel Ángel Camacho, frente a sus oficinas y murió posteriormente en el hospital. De esto no habla el inquilino de Los Pinos cuando trasmite en cadena nacional mensajes en los que sólo habla de logros. En lugar de preocuparse por sacar adelante a su primo en el Estado de México debería de preocuparse por la seguridad de los mexicanos.