Mi pronóstico para Edomex: Alfredo del Mazo

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Estamos a pocos días de la elección del Estado de México y las especulaciones sobre su resultado están a flor de piel. Era de esperarse, porque esta elección vaticina, en cierta medida, el resultado de la elección presidencial de 2018.

Encuestas han ido y venido, en todos los sentidos, para todos los gustos, para todos los prejuicios. Personalmente, no creo mucho en las encuestas, sobre todo cuando éstas exhiben una amplia franja (entre 15 y 20%, mínimo) correspondiente al “no sabe/no contestó”, al tiempo que se aplican con metodologías de dudosa calidad.

Debemos recordar que las casas encuestadoras han fallado, y por mucho, con respecto a las más recientes elecciones. La verdad es que parece que esas empresas trabajan para crear tendencias más que para pronosticar resultados. Parte de su negocio, supongo. Y, como no hay ni puede haber sanción para sus múltiples equivocaciones, pues se siguen prestando al juego de las predicciones nostradámicas.

Yo prefiero sustentar mi pronóstico en un análisis de las fuerzas reales y operativas a nivel local. Por ello, me parece que la elección para gobernador se la llevará Alfredo del Mazo (PRI).

Del Mazo no ha sido el mejor candidato. El mejor candidato ha sido, y por mucho, el perredista Juan Zepeda: discurso ordenado, buena estrategia territorial, comunicación eficaz y asertiva, actitud incluyente, personalidad expansiva, conexión con la gente y agenda progresista de izquierda. No le faltaron sus baratos lances de populismo, pero esto ya es deporte nacional.

Pero Juan Zepeda no ganará, porque no le alcanza. Así de simple. A lo sumo quedará en el tercer lugar. La ineptitud de su líder nacional, Alejandra Barrales, lo obligó a ir en solitario y, así, simplemente no gana. De haberse concretado la alianza con el PAN, Juan Zepeda ahorita estaría en la delantera, compitiendo fuertemente con el PRI y con MORENA. Pero Alejandra Barrales es una inepta y el mismo Juan Zepeda no insistió lo suficiente.

Delfina Gómez es el pelele, el títere, el monigote, de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y si bien la señora ha logrado movilizar y aglutinar a muchos descontentos y resentidos “de coyuntura”, no ha logrado generar la suficiente confianza en buena parte del electorado. Además, sus escándalos de corrupción, independientemente del resultado judicial, han mermado su credibilidad y la de su partido: quien presume de “honesto” se ve doblemente afectado cuando incurre en faltas.

Y Josefina Vázquez Mota se nota forzada, sin brío, sin empuje, sin lustre. Apenas si logra convencer a su propia militancia. De los otros candidatos ni hablamos: no vale la pena.

¿Por qué me parece que Alfredo del Mazo ganará la gubernatura del Edomex?

Alfredo del Mazo no tiene carisma, es torpe al hablar, su agenda es plana, no conecta con “la raza”, no sabe debatir, ha sido un burócrata de alcurnia y sus propuestas populistas son grotescas (p.e. el Salario Rosa para las doñitas amas de casa). Pero todo esto, en una entidad como el Edomex, no importa tanto. Lo que importa es la estructura política.

Hasta la fecha, el Edomex sigue funcionando “a la antigüita”, es decir, con base en una estructura corporativa, clientelar y autoritaria bien aceitada. En el Edomex sigue operando una estructura piramidal que integra funcionalmente la mayor parte de los intereses de la sociedad, desde la clase pudiente, adinerada y empresarial hasta los sectores más populares. Y no hace falta incluirlos a todos, sino sólo a los necesarios para ganar una elección.

Además, el PRI del Edomex sigue teniendo una gran capacidad para “maicear” y “cooptar” a la oposición, al tiempo que sabe aplicar selectivamente la represión y “ganarse” a la prensa.

De los 45 espacios correspondientes a los diputados uninominales (o de mayoría relativa) en el Congreso del Estado de México, 34 son del PRI. Esto nos habla del gran poder local que tiene el partido de Alfredo del Mazo.

Asimismo, buena parte de los municipios con mayor peso electoral están gobernados actualmente por el PRI, como: Acolman, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Lerma, La Paz, Tlalnepantla, Tecámac, Toluca y Tultitlán.

Por si fuera poco, la estructura corporativa clásica del PRI (CTM, CNC y CNOP) tiene una significativa presencia en el Edomex, sobre todo en las zonas industrial y rural. Una presencia viva y territorial. Y, de igual modo, el PRI cuenta con grupos de masas muy disciplinadas y aguerridas (de choque), como Antorcha Campesina.

Además, el Edomex tiene, en su región norte y noreste, una fuerte y extensa línea vecinal con el Estado de Hidalgo. El Grupo Hidalgo (Osorio Chong) y el Grupo Atlacomulco (Peña Nieto) tienen un fortísimo compromiso para mantener sus bastiones locales y para mantener la Presidencia de la República en el 2018. Así que echarán toda la carne al asador. No se andarán con pequeñeces.

El pulpo del transporte de carga y de pasajeros prácticamente es del PRI. Las actividades de abasto de mercancías están muy apegadas al PRI. Y la mayor parte del magisterio está alineado al PRI.

Y, para cerrar, hay que decir que en el Edomex la delincuencia organizada está acotada, especialmente el narcotráfico, lo que significa que al menos existe un pacto silencioso entre las autoridades locales y la alta delincuencia. Una especie de “pacto de caballeros”.

En conclusión, el PRI tiene lo suficiente para ganar. Y no por “bueno”, ni por “eficiente”, ni por “certero”, sino porque es el partido con la mejor organización estratégica y con las mañas electorales más eficaces.

El PRI puede perder si se confía o si los indecisos votan masivamente en el mismo sentido: MORENA o el PAN, aunque esto resulta poco probable. Tan poco probable como una declinación de Juan Zepeda a favor de Delfina Gómez, ya que, en última instancia, al PRD le conviene más negociar con el PRI que con MORENA.

En fin, ya veremos qué dice la realidad.