Multa Chihuahua a Los Tigres del Norte por cantar narcocorridos

Excelsior.- La alcaldía de Chihuahua multó con $500 mil a Los Tigres del Norte por cantar narcocorridos, durante su presentación del 21 de mayo, en la Feria de Santa Rita.

El horno no está para bollos, estamos quejándonos de la inseguridad, las adicciones, drogadicción y no podemos ver como aspiracional a esta gente, no podemos hacerle reverencia y venerar a la apología del delito”, señaló la alcaldesa María Eugenia Campos.

De acuerdo con medios locales, la agrupación formada en 1968, en California, interpretó “Contrabando y traición” y “El Jefe de Jefes”.

“Se buscará endurecer las leyes para que los grupos que vengan a tocar al municipio de Chihuahua, se lleven una multa más alta al no cumplir con la ley, indicando que más que nada hay que abonarle a la paz.

“Tenemos que recuperar nuestro tejido social y las personas que sean nuestros ídolos no sean los narcotraficantes, sean otras personas, los héroes de todos los días que trabajan por sacar adelante a sus familias de una forma honesta”, agregó Campos.