Suburbans para el Consejo de la Judicatura

Por Francisco Garfias.

¿Sabía usted que los integrantes del Consejo de la Judicatura se dieron un regalazo en diciembre del año pasado? Nada mes les compraron 70 camionetotas –suburbans y tahoes. Todas blindadas para su protección.

Eran tiempos del gasolinazo, de la incertidumbre por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, de ajustes anunciados a programas sociales y de salud, de volatilidad en los mercados.

El monto total de los contratos fue de 165 millones de pesos.



Pero la licitación NPL/029/2016 huele mal. Hay fundadas sospechas de que hubo mano negra para favorecer a la compañía Epel, que se llevó las cuatro partidas de la licitación, a pesar de que había mejores ofertas.

Una de las empresas que dejaron fuera se inconformó: Blindajes del Centro. Se quejó en la Contraloría. Tuvo éxito. Logró que le asignaran 15 de los 70 vehículos. Un contrato cuyo monto total, IVA incluido, fue de 32 millones, 901 mil 599 pesos.

El fallo de la inconformidad se emitió el 16 de diciembre de 2016. Doce días después se suscribió el contrato entre Blindajes del Centro y el Consejo de la Judicatura.

La bronca es que estableció como fecha de entrega el 30 de diciembre de 2016. Es decir, 48 horas después de haberse firmado el convenio. Imposible blindar 15 camionetas en dos días. Una forma de burlar el fallo.

Blindajes del Centro solicitó la prórroga para que se iniciara el cómputo de los días a partir del fallo original que se dio el 26 de octubre. El propio acuerdo general del CJF lo prevé.

Pero María Elena Osvelia Barraza, directora General de Recursos Materiales del CJF, negó la prórroga. Otra funcionaria que firmó el contrato se llama Rosa Vizconde Ortuño. Ya la corrieron.

Uno de sus subalternos, de apellido Pérez Maqueda, fue separado del Consejo porque lo agarraron en febrero con cuatro millones de pesos en efectivo que traía en su automóvil.

* * *

Otra vez los dineros calientes ponen de cabeza las campañas. No pasa un día sin que dirigentes de los partidos aparezcan en una foto después de poner una denuncia en la Fepade. Nadie se salva de ser señalado como ladrón, corrupto, tramposo, compravotos.

Ni siquiera el partido de López Obrador que levanta el pendón de la honestidad como bandera de campaña. “Me podrán llamar Peje, pero no soy lagarto”, repite el tabasqueño en cada discurso, en cada plaza, en cada pueblo, en cada ciudad que visita.

Pero la “honestidad valiente” también sufre. La traen de bajada a punta de videos y revelaciones. Otra vez Eva Cadena volvió a ubicarse en el centro de la polémica que tanto irrita a Andrés Manuel.

La ex candidata de Morena a la Alcaldía de Las Choapas apareció por cuarta vez en un video de producciones Bucareli. Allí dice que la que le “acerca” el dinero al tabasqueño es Rocío Nahle, coordinadora de los diputados de Morena.

El video, difundido por El Universal, hizo el efecto de un alka seltzer en el hígado de un irritado Peje.

“A este corrupto de Yunes Linares le molesta mucho que haya dirigentes de Morena que no se venden. Rocio Nahle es una mujer honesta. Muchísimo más honrada que el corrupto de Yunes.

“No, no y no. Yo no tengo recaudadores. No lucho por dinero. No soy Yunes, no soy Peña. no soy Salinas…”, agregó el líder de Morena.

* * *

Nahle habló ayer con Luis Cárdenas, conductor del noticiero matutino de MVS, para defenderse de lo que dijo Cadena.

“Tenemos varias fuentes que nos han señalado que la señora que aparece entregando dinero a Eva Cadena, es la hermana del fiscal Winckler (de Veracruz).

“Por eso exigimos que el video se exhiba completo. Y que los videos del hotel Terranova, que fue donde se entregaron los 500 mil pesos, que el propio Fiscal mandó pedir, aparezcan.

“Andrés Manuel –continuó– no necesita operadores financieros. No los tiene. Ni yo ni nadie. Este es un claro golpeteo, las instancias van a tener que hacer su trabajo”, remató.

Allí mismo, en MVS, la señora Ana María Winkler rechazó los señalamientos.

“No conozco a Eva Cadena. No he ido a Coatzacoalcos hace 10 años. A la diputada Nahle tampoco la conozco. Exijo que la diputada Nahle se retracte de sus acusaciones. Por supuesto que la hago responsable de cualquier agresión que pueda sufrir mi persona o mi familia”, dijo.

* * *

Andrés Manuel tiene ángel. Cae parado. El efecto Eva Cadena se vio matizado por la agresión que el moreno mayor sufrió en Hatusco a manos de una priista. La mujer le aventó un huevo en la cabeza. El evento lo victimiza. No hay duda. Basta leer los mensajes, debajo de la nota, en los portales.

Enrique Ochoa lo sabe. Por eso condenó la agresión en su cuenta de twitter. “En el @PRI_Nacional condenamos la agresión contra @lopezobrador en Huatusco, Veracruz. Estamos a favor de campañas libres de violencia.

* * *

En la presidencia de la República admiten la indignación que hay en el país por las agresiones a periodistas. “No solo lastiman a los comunicadores sino a la sociedad en su conjunto”, dijo el vocero, Eduardo Sánchez, en la inauguración de la Reunión del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR)

En el mismo encuentro, al que asisten delegados de alto nivel, Benjamín Salinas, director general de TV Azteca, destacó que la libertad no se negocia. “En la AIR hemos tenido siempre un aliado incondicional para enfrentar el intento de mordaza a los medios de comunicación”, subrayó.

Dijo más: “La tentación de censura no tiene cabida en sociedades democráticas. El Estado debe garantizar que podamos ejercer nuestra libertades y derechos esenciales”.

Sin duda.

Fin.