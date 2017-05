5 futbolistas que vivieron en la pobreza y ahora son millonarios

El fútbol, además de ser un deporte que atrae a chicos y grandes, mientras llena las arcas de los dueños de equipos, también es considerado un motor económico que ha sacado a cientos de futbolistas de infancias sumidas en la pobreza y delincuencia de sus comunidades, para ubicarlos en las mejores posiciones de los rankings donde sólo los millonarios, tienen cabida.

Hoy, estos hombres gozan de gran fortuna con propiedades que van desde mansiones de lujo, coches de marcas reconocidas hasta, ropa de diseñadores exclusivos. En la investigación de My Press, este Top 5 reúne historias de pobreza, violencia, bullying y abandono; junto a superación, liderazgo y poder financiero.

Wayne Rooney: el inglés, delantero del Manchester United, ya ha sido apodado como ‘El Pelé Blanco’, pero poco se menciona que para llegar a ser quien es, tuvo que superar los problemas económicos que una vez tras otra, sufrieron sus padres a causa del desempleo.

Soñaba con militar en el Everton, mientras sorteaba los conflictos en su ciudad natal. Rooney contaba con pocos recursos, pero logró ese tan ansiado debut. Actualmente figura como número 49 del ranking de los deportistas millonarios del mundo según Forbes, con 26.1 mdd y en su fundación homónima, en enero pasado recolectó 1.5 mdd para causas benéficas.

Carlos Tévez: Este año se señaló como el “futbolista mejor pagado”, el Shanghai Greenland Shenhua FC, de la Súper Liga China, lo fichó con 40 mdd por cada temporada, pero ‘Carlitos’ no olvida su infancia tan ruda como los retos que ha superado. Primero, fue abandonado a los seis meses de vida por su madre, y su padre murió baleado. Creció en Apache, en la localidad argentina de Ciudadela, de los barrios más peligrosos de su país.

Su apodo ‘Apache’, viene de ese recuerdo en donde Tévez, siempre aclara: “Si no fuera por el fútbol, hubiera terminado como muchos chicos de mi barrio: muerto, drogado o en la cárcel”.

Neymar Jr.: La casilla 21 del ranking de Forbes lo tiene presente con una fortuna de 37.5 mdd y un sueldo anual de 14.5 mdd. Algo que no le roba el sueño porque su forma de ser, humilde y bondadosa, no lo aleja de sus inicios. El jugador del FC Barcelona, vivía con sus padres y hermana en una habitación pequeña y no tenían mucho dinero. Él asegura que pasó necesidades por no tener lo mismo que sus amigos, pero que su padre siempre le garantizó un plato de comida.

Zlatan Ibrahimovic: El carismático ‘Ibra’ creció en Malmö, Suecia, un barrio de inmigrantes refugiados por la guerra en Bosnia. Su familia fue afectada por la pobreza y recursos limitados para cumplirle el sueño de ser futbolista a Zlatan; quien hoy pertenece al Manchester United. “Solíamos robar bicicletas para ir a entrenar y también coches simplemente por adrenalina, era una motivación”, reveló en su autobiografía. Si bien creció en un “gueto”, él mismo declara que era un paraíso donde fue feliz.

Cristiano Ronaldo: Nació en la pobreza, y creció en las calles de Quinta do Falcão, barrio que se caracteriza por ser de los más pobres de Funcha, en la Isla de Madeira, Portugal.

Cristiano es el hombre de uno de los deportes millonarios del mundo y se sitúa en el número 1 del ranking de Forbes, pero hay que comenzar por revivir su infancia paupérrima, ya que recibió poco de su padre, un jardinero municipal.

Este astro del Real Madrid emigró a Lisboa para superar nuevas pruebas: discriminación por su acento isleño y fricción social; junto a los problemas de drogadicción de su hermano Hugo. 88mdd y un salario de 56 mdd, hacen que Cristiano Ronaldo, sea el futbolista millonario que no olvida su pasado y que, además, siempre brinda apoyo a causas filantrópicas.

