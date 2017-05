Cine mexicano sigue creciendo: Michel Franco

Cannes. El director mexicano Michel Franco, quien hoy recibió aquí un prestigiado premio del Festival de Cannes por su película “Las hijas de Abril”, consideró que la industria fílmica de México “sigue creciendo” y dijo sentirse “honrado” por recibir para el cine nacional el galardón.

“Hay muchas voces de directores muy talentosos como Amat Escalante, Fernando Eimbcke y Gabriel Ripstein. Creo que son los responsables, uno por uno, de que el cine mexicano esté en alto y creciendo, porque esto sigue creciendo”, declaró Franco a la prensa luego de recibir el premio.

En su cuarta participación en Cannes, el cineasta mexicano ganó el premio del jurado de la sección “Una cierta mirada” (Un certain regard), la segunda en importancia del festival más importante a nivel mundial.

Asimismo, este es el tercer premio que Franco gana en Cannes en sus cuatro participaciones.

En 2012, Franco ganó el premio a la mejor película de “Una cierta mirada” por su largometraje “Después de Lucía”, y en 2015 obtuvo el de mejor guión por “Chronic”, en la sección oficial que compite por la Palma de Oro.

“No, no, no soy consentido en Cannes. Hoy soy consentido de Uma Thurman y del jurado, de estos directores talentosísimos, pero el festival no controla eso”, comentó Franco a la prensa en referencia a la presidenta del jurado de “Una cierta mirada”.

“El secreto es mucho trabajo”, manifestó a los periodistas el productor de la película y también cineasta Lorenzo Vigas, quien acompañó a Franco en la ceremonia de premiación.

“El secreto es trabajar y escoger buenos actores, confiar en ellos, tener un buen equipo, trabajar los guiones bien, y los actores, no sólo los protagonistas”, agregó por su parte Franco.

“Es mucho trabajo y una obsesión que tenemos por el cine. No paramos de trabajar de pensar en cine y de siempre estar maquinando cosas nuevas”, dijo el cineasta, quien inició su participación en Cannes con su primer largometraje “Daniel y Ana”.

Franco afirmó que compartía este premio con sus actores, entre los que figura la actriz española Emma Suárez.

“Comparto el premio con mis actores, eso es para mí lo más importante, con Emma, con Ana Valeria y con todo el elenco que fue maravilloso y que se entregaron (sic) de manera incondicional. Lo comparto con todo el equipo, con toda la gente que hizo la película”, sostuvo.

El joven cineasta, de 37 años, envió un mensaje a los nuevos directores mexicanos: “les diría que se arriesguen, que filmen sin preocuparse si hacen una gran producción, si pasan por la escuela de cine. Los filtros y las trabas sobran, hay que arriesgarse”, concluyó.