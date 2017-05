Romel Pacheco reciben ‘doctorado honoris causa’

México. El clavadista olímpico Rommel Pacheco y la alpinista del Everest, Karla Wheloock, fueron acreedores a la condecoración del doctorado honoris causa, en ceremonia que se efectuó en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

En el auditorio Benito Juárez, en un grupo de más de 20 poseedores de este reconocimiento ambos atletas mexicanos se hicieron acreedores al nombramiento tras lo hecho en sus trayectorias y el mensaje que siempre han compartido más allá del terreno deportivo.

El embajador Arturo Cruz Cabrera encabezó el acto y se abrió la sesión una vez que el reloj dictó las 18:08 horas de este sábado 27 de mayo.

Cabe subrayar que el honoris causa es un reconocimiento de las experiencias de vida de un individuo, en latín significa ‘por causa de honor’, “el grado es otorgado para reconocer el mérito y valía de alguien de su cualidad de humano. Destacan sus acciones de servicio que transcienden a personas, familia, instituciones”, declaró el embajador.

“Es un gran honor recibir este doctorado de honoris causa junto a personalidades académicas y de muchos ámbitos; esto me compromete a seguir siendo un buen deportista y una buena persona, ya que lo que proyecto fuera de la alberca es importante de influencia positiva para los jóvenes y la sociedad”, dijo el clavadista yucateco a Notimex.

Añadió: “un campeón a veces no es buena persona, pero una buena persona sí es un campeón”.

Subrayó que tras este reconocimiento ahora tiene “un gran compromiso, me compromete a seguir trabajando, luchando, como lo hago día con día para obtener resultados, y también me compromete a seguir siendo una persona de bien, siempre comportarme de manera correcta y hasta el momento lo he sido y por eso este reconocimiento”.

En la descripción para recibir el doctorado honoris causa se mencionó que Rommel Pacheco empezó “a la edad de tres años en la natación y a los siete en clavados. Único mexicano con clavado perfecto en competición internacional en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Cuenta con 22 medallas en total, 11 de oro, cinco de plata y seis de bronce”.

Por su lado, Karla Wheelock, primera mujer latinoamericana en subir el Everest, valoró el premio y recordó que un día como hoy de hace 18 años logró subir la montaña más alta del mundo.

“Hoy es un día bien importante para mí, no solamente por este honor que recibo con este doctorado, sino por que este 27 de mayo se cumplen 18 años de mi ascenso al Everest y desde aquel momento me permitió ver una perspectiva de vida diferente en muchas cosas que se podían hacer”, dijo a Notimex.

Subrayó: “hemos trabajado mucho y este reconocimiento significa seguir preparándome, trabajando, aportando mi granito de arena a este país que amo con todo mi corazón”.