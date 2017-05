“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén.

Prevención y Protección de Periodistas

El ejercicio profesional del Periodismo implica un alto compromiso hacia la sociedad; dar cuenta del acontecer diario en forma objetiva, implica hacer valer los derechos de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, pero también asumir las obligaciones de conducirnos en forma veraz y ética, para responder a la confianza y credibilidad que la ciudadanía deposita en un periodista o comunicador.

En el momento que vive nuestro país, y ante el incremento de ataques a la Libertad de expresión y el ejercicio periodístico, se hace prioritario modernizar el marco legal, cumpliendo con la despenalización de los delitos de prensa (calumnia y difamación), adoptando la opinión que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Salvaguardar el Secreto Profesional del Periodista, y promover una Ley de Periodismo de Alto Riesgo.

En este orden de ideas, se hace necesario la homologación de un protocolo de protección a periodistas, que incluya enfoques de Previsio?n y Atención a agresiones tanto a periodistas, como a medios de comunicación.

Es urgente contactar con diagnósticos locales de incidencia delictiva, para evaluar la necesidad de crear unidades especializadas en las fiscalías generales, o simples agencias investigadoras para agravios a la Libertad de expresión.

El Mecanismo de Protección a Periodistas debe ser preventivo, y no meramente reactivo para garantizar la integridad física de los periodistas y comunicadores.

Con esta visión se llevó a cabo el pasado jueves, la primera reunión de seguimiento a las acciones anunciadas por el Gobierno Federal la semana pasada. Al encuentro con el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa; asistimos representantes de la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión, la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, la Asociación Nacional de Locutores de México, el Club Primera Plana, y la Academia Mexicana de Comunicadores y Periodistas.

El inicio de trabajo conjunto entre el gremio periodístico y las autoridades del Estado Mexicano, debe enviar un mensaje claro a quienes han aprovechado la situación, para callar a los periodistas; por su parte Roberto Campa Cifrian ha puesto sobre la mesa, emprender acciones concretas para la despenalización de los delitos de prensa; así como la redacción y difusión de protocolos de Seguridad, para los Periodistas y de Cobertura de Alto Riesgo. Finalmente, cabe destacar que estos primeros documentos, podrán ser la base para la redacción de Iniciativas de Ley, que forma parte de la Agenda Legislativa que por más de una década, han venido estableciendo los periodistas.

El Financiamiento de las Campañas Políticas

Tómelo con atención.- La contienda electoral en el Estado de México, se ha caracterizado por ser una intensa campaña de acciones de publicidad de las principales fuerzas políticas del país; la inversión de recursos ha superado por mucho las expectativas, al grado que los medios electrónicos han sido invadidos con mensajes políticos, y los medios complementarios hasta de la capital de la Repu?blica, han sido cubiertos con propaganda de los cuatro principales Partidos; lo que nos marca la urgencia de disminuir los presupuestos y gastos para las contiendas electorales.

Al inicio de la campaña, los candidatos se habían comprometido a no ejercer los altos topes de gastos; sin embargo, el compromiso no pasó de ser discurso, y los comicios electorales del 2017 lo único que han aportado hacia la contienda presidencial del 2018, es el hartazgo de la sociedad al verse invadida por mensajes vacíos, que no llevan a propuestas concretas y reales, que fortalezcan la gobernabilidad de nuestro país, y permitan abatir la gran desigualdad. Es urgente que los partidos políticos se comprometan, y que las autoridades electorales limiten los montos de gastos para las campañas políticas, buscando canalizar esos recursos a verdaderas acciones sociales, que permitan superar el rezago social.

Violencia repunta en México

Tómelo con Preocupación.- El primer trimestre de 2017, se ha caracterizado por un incremento en los índices de violencia en cada estado de la república; ya no es Michoaca?n, Guerrero, o Tamaulipas, las ejecuciones y los actos violentos tienen presencia en todo el territorio nacional; mientras algunas organizaciones sociales y académicos, atribuyen parte de este fenómeno a fallas en el nuevo sistema de justicia, la realidad ha rebasado a las autoridades, y la sociedad lidia con el actuar de al delincuencia organizada, aunado a un incremento en la impunidad y la corrupción.

En días pasados en el discurso, el Presidente Enrique Peña Nieto, ha aceptado una falla del Estado Mexicano, al no combatir la impunidad, lo que marca la necesidad de actuar de inmediato, para acabar con ejecuciones, secuestros, asalto, y extorsión, que aquejan a la sociedad.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.