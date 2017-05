Detienen a funcionarios y exfuncionarios de Dominicana por caso Odebrecht

México.- Funcionarios y exfuncionarios públicos de República Dominicana fueron detenidos por el caso de sobornos de la empresa Odebrecht. Entre los detenidos están Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Víctor Díaz Rúa, ex ministro Obras Públicas.

Además de Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE-; Andres Bautista, ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Modeno -PRM-; el ex diputado Ruddy González y Ángel Rondón, la persona que supuestamente manejó los 92 millones que la empresa brasileña entregó en soborno en el país para que le fueran adjudicadas obras.

Los implicados fueron llevados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la mañana de este lunes. Luego de que la cárcel del lugar fue acondicionada el pasado viernes.

Otros implicados son: César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE- y dirigente del PRM y a Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potable -Inapa- quien poseía inmunidad parlamentaria pero renunció a su curul en beneficio de su hijo debido a situaciones de salud.

En ese sentido corresponderá al juez Francisco Ortega de la Suprema Corte de Justicia quien llevará el caso.