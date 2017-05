La geopolítica de Trump

La gira accidentada por Europa también demostró la tendencia y cambios en materia de las alianzas estratégicas globales de los Estados Unidos. Quedaron claros los intereses nacionales estadunidenses, que serán una constante en la administración de Trump: terrorismo y migración. Las reuniones de la OTAN y el G7 fueron testigos de esto. La nueva relación con la OTAN, con quien Trump tuvo una actitud imperativa (les cobró lo que no han pagado en materia de seguridad) y dejó claro que de no alinearse a los postulados diplomáticos de Estados Unidos, ésta Organización podría fracturarse y quizá, desaparecer. El no haber ratificado el artículo 5 de la Organización referente a la defensa mutua, es un indicador y un mensaje claro de ello. En el caso del G7, la historia no es muy diferente. La negativa de Trump de ratificar los acuerdos de París en la reunión y dejarlo para esta semana (cambio climático) también es una actitud que no abona en materia de cooperación ambiental, más aún cuando los otros miembros del G7 han ratificado su intención de cumplirlos. Lo que está detrás de esto, es sin duda, una estrategia económica e industrial que siga posicionando a los Estados Unidos como la primera economía del mundo pese al costo de esto en términos ambientales. No hay que olvidar que los acuerdos de París implican una reducción de emisiones (dióxido de carbono) contaminantes y con ello, un reconversión industrial que representaría un gasto millonario que impactaría la competitividad de la planta productiva de ese país debido a las inversiones millonarias que se necesitan para dicha transformación a tecnologías e industrias menos contaminantes.