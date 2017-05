Video del día “A pistear todo mundo” -Alejandro Fernández

Excelsior.- Alejandro Fernández volvió a dar la nota, se le volvió a balconear en estado inconveniente tras acceder al ‘chacaleo’ con los representantes de diversos medios de comunicación a su salida de la Expo Guadalupe en el ‘Domo Care’ en Monterrey.

‘El Potrillo’ se lució, se portó accesible con los medios de comunicación, ordenó a su chofer detener la camioneta y descendió de ella para exponerse…” Un minuto”, dijo el cantante visiblemente aturdido por la ingesta de bebidas alcohólicas.

Sí, Alejandro se puso a ‘pistear’ antes de tiempo, quizá para festejar el éxito de su primera presentación en Monterrey o por algo que algunos medios han llamado ‘alcoholismo’.

“Dile que no se ponga a ‘pistear’ él, entonces”, dijo a una de las reporteras

A pistear todo mundo se pone… no se pongan de fresas, cabrones… no me mam…”.