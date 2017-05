Al PRD no le preocupa declinación a favor de Delfina

México.- El líder de los diputados federales del PRD, Francisco Martínez Neri, descartó que en su partido les preocupe la declinación del Partido del Trabajo (PT) a favor de Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México.

En entrevista, el legislador reiteró que su candidato Juan Zepeda no declinará a favor de nadie, porque es el mejor de los aspirantes, con crecimiento y sin ningún cuestionamiento, es “un activo importantísimo” para el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Me parece que no es lo propio, hay una responsabilidad con las bases perredistas, hay una postura que se ha venido fortaleciendo a través del tiempo. No nos parece lógico que Juan Zepeda pueda declinar”, expresó.

El legislador sostuvo que Zepeda ha estado creciendo en los niveles de aceptación del electorado mexiquense porque “es un muy buen candidato”, que obtendrá un número importante de votos para el partido, “me atrevo a decir que va a estar en la pelea por el triunfo”.

“Juan Zepeda no trae problemas de otras partes por irregularidades en su vida personal, profesional, como servidor público; y eso le da una posibilidad muy grande. Es un activo importantísimo para el PRD en estos momentos”, enfatizó.

En otro tema, consideró que en los llamados de Manuel López Obrador a que declinen a favor de su candidato hay una soberbia sobrada.

“En la izquierda tenemos un respeto a Andrés Manuel López Obrador, pero creo que en estas dos últimas semanas hemos visto debilidades de él”, dijo Martínez Neri.

Asimismo, expresó su esperanza de que la jornada del 4 de junio se lleve a cabo dentro de la legalidad, para “que las cosas salgan bien”, sin prácticas ni irregularidades que los lleven a descalificar el proceso.

“El PRD aceptará los resultados, en tanto se den en la lógica del cumplimiento de las disposiciones legales”, alertó.

El legislador anunció que el día de las elecciones, los 61 diputados federales del PRD acudirán al Estado de México para observar que los comicios se realicen en apego a la ley.

Al ser interrogado sobre la prioridad que los diputados están dando a los asuntos de carácter electoral sobre los legislativos, respondió que el PRD ha manifestado ante la Comisión Permanente la necesidad de convocar a un periodo extraordinario para abordar el nombramiento de fiscal Anticorrupción y temas de seguridad.

“Hay personas a las que importa más el resultado de un proceso electoral, yo creo que tenemos obligaciones, particularmente los legisladores tenemos la obligación de trabajar, de sesionar en comisiones”.

El perredista precisó que “no podemos llamar a un periodo extraordinario si no tenemos dictámenes”, y llamó a los presidentes de las comisiones ordinarias a que convoquen a sesionar.

“No es posible que haya un receso tan grande de cuatro meses. Hay gente que no trabaja, que no produce en estos tiempos, y me parece que no es correcto, hay que restringir estos periodos de receso que siguen teniendo en la gente el concepto de que son periodos vacacionales”, dijo.

Asimismo, indicó que la próxima semana se celebrará la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, en la Cámara de Diputados, a la cual deberán acudir los legisladores que están obligados a participar en ella, aunque haya un receso legislativo.