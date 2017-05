Atacan al Director de Seguridad Pública de Huejuquilla, Jalisco.

Gilberto Murillo Aguayo fue asesinado la noche de ayer en la localidad de Huejuquilla por hombres armados mientras realizaba un patrullaje de rutina.

La violencia no da tregua en el estado de Jalisco, nuevamente un director de seguridad pública es acribillado por el crimen organizado. Ahora le tocó a Gilberto Murillo, quien realizaba un patrullaje en un automóvil particular, debido a que el municipio no cuenta con unidades necesarias. Iba acompañado de su esposa alrededor de las 10 de la noche.

Todo comenzó cuando se percataron que les seguía un convoy de camionetas encabezados por una Toyota Tacoma color gris, posteriormente los automóviles se le emparejaron a Gilberto quien intentó acelerar sin lograrlo. De inmediato las personas al interior de las camionetas comenzaron un ataque indiscriminado en contra del vehículo del director, el cual trató de defenderse con su arma de fuego pero no logró repeler el ataque.

Lamentablemente Gilberto Murillo falleció por el impacto de balas, mientras que su esposa salió ilesa del ataque. Al lugar acudieron peritos quienes acordonaron la zona y comenzaron una investigación para dar con los responsables. Gilberto Murillo anteriormente había ocupado el cargo de Director de Seguridad Publica en el municipio jalisciense de Tequila.

No es la primera vez que grupos armados atacan a directivos de este puesto en el estado, en enero fue asesinado el jefe policiaco de San Juna de los Lagos, mientras que a principios de mayo el director de la policía de Ixtlahuacán fue agredido por miembros delictivos, en el ataque logró sobrevivir y continua ejerciendo su cargo. Estos ataques han sido relacionados con el crimen organizado, por los cárteles que han azotado al estado mexicano durante los últimos 10 años.

Por Jonathan Manuel Vázquez Laguna