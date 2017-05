Por Francisco Garfias.

No fue el día de los consejeros del IEDF y ni de los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Se esfumó la creación de un haber o mega bono de retiro, una comodísima jubilación, que se aprestaban a darles en la ALDF.

Los asambleístas que iban a votarlo no pudieron con la presión

Pero quédese tranquilo, Eso no los hace más pobres. Los consejeros tienen actualmente un ingreso bruto de 176 mil pesos mensuales, según la asambleísta del PRI, Dunia Ludlow.

A esa cantidad hay que agregar primas vacacionales y por antigüedad; aguinaldo, vales de despensa y otras prestaciones.

El total de sus ingresos es de 291 mil pesos mensuales. Es decir, 3.4 millones de pesos anuales, asegura Dunia.

A eso hay que agregar la aportación del 10 por ciento que hace el instituto por concepto del seguro por separación individualizada.

Como vera, esos ingresos no los tiene ni Mancera.

Antonio Villarraigosa es el méxico-americano con mejores perspectivas en la política de Estados Unidos. Fue alcalde de Los Ángeles con el respaldo mayoritario latinos y afroamericanos, pero también de una parte de los blancos.

Es el primero de origen hispano desde 1872.

Este hombre, descendiente de guanajuatense, sabe romper perjuicios. No suscita fobias en ningún grupo étnico en la Unión Americana. Es una de sus fortalezas.

Va por la gubernatura de California con serias posibilidades.

Va un dato: en 150 años, ese estado de la Union Americana –la sexta potencia económica del orbe- no ha tenido un gobernador de origen mexicano.

Y eso a pesar de que la población de origen hispano en California ya es mayoría. Son más de 14 millones, según la oficina del Censo en Estados Unidos.

Villarragosa tiene 64 años. Su rival a vencer es Gavin Newsom, ex alcalde de San Francisco.

En charla que sostuvimos en Zacatecas, donde acudió para apadrinar a uno de los hijos de la diputada del MC, Claudia Corichi y del ex senador del PAN, Eugenio Govea, nos dijo con franqueza que no le alcanza la vida para ser presidente de Estados Unidos,

Pero está convencido de que tiene posibilidades de ser una especie de puente para que el primer latino llegue a la Casa Blanca.

La primera vez que compitió por la alcaldía, y perdió, lo apoyó más del 80 por ciento de los latinos. La segunda ganó, pero solo lo respaldó el 66 por ciento del voto hispano.

Se define como un hombre que “rompe cristales” que parecen blindados.

Antonio participa en la campaña “diles que voten” dirigida a los hispanos.

Esta convencido de que el sufragio los empodera.

“Les digo a los mexicanos allá que aprendan inglés, que se eduquen, que se hagan ciudadanos para tener más fuerza. Si no hablan inglés, si no están educados, si no son ciudadanos, los van a tratar como esclavos.

“Cuando votas eres un chingón…”, remata.

Empiezan a multiplicarse las quejas por la forma como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción seleccionó la terna para secretario técnico de la Secretaria Ejecutiva del citado Sistema.

Los tres elegidos en lo que algunos llaman “pacto secreto” son Max Kaiser Aranda, Alejandra Rascón Rodríguez, y Ricardo Salgado Perrillat.

“Quisieron asegurar que esa posición fuera de ellos. No quisieron arriesgar mandar a otro para no correr el riesgo de que les mandaran a otro”, nos asegura uno de los 11 aspirantes que quedaron fuera.

Otro documento, que nos llegó por separado, pretende mostrar como las llamadas “organizaciones ciudadanas” secuestraron la elección del secretario técnico.

De Max Kaiser dice: fue director anticorrupción del IMCO, organización financiada por empresarios; es asesor de Coparmex –el dato no figura en el curriculum-; y lo apoya Roberto Gil (senador del PAN).

Alejandra Rascón: recibió carta de postulación de Transparencia Mexicana. No cuenta con la experiencia requerida en alta dirección de organizaciones.

Se asume que es la cuota de género.

También Ricardo Salgado recibió carta de postulación de Transparencia Mexicana.

Trabajó en el IFAI del 2000 al 2014, años en los que Jacqueline Peschard fue presidenta de ese instituto. “Hay conflicto de interés que es necesario aclarar”, dice el documento.

Vamos con Morena. El dedito de AMLO parece apuntar hacia la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum para ser la candidata de Morena a la jefatura de gobierno.

Gente vinculada con el citado Movimiento nos dice que ya andan viendo incluso como le van a hacer para llenar el cochinito para su campaña.

Eso ha contribuido al distanciamiento del Peje con Ricardo Monreal. El delegado en Cuauhtémoc ya hasta le cerró el ojo a Miguel Mancera.

Nos contaron que el zacatecano comentó en corto que su distanciamiento con el dueño de Morena es porque no se quiso pelear con el actual jefe de gobierno, a quien López Obrador llama “achichintle” y “llaverito” de Peña.

Al gobernador priísta de Zacatecas, Alejandro Tello, le vino muy bien el empujón que, por instrucciones del presidente Peña, le dio el director del IMSS, Mikel Arreola.

Allí mismo, en Zacatecas, el funcionario federal entregó ayer una nueva clínica familiar de 10 consultorios, nueve ambulancias y tres guarderías.

No hay duda de que quieren alejar el fantasma de Morena y que la gente de la tierra del compositor Manuel M. Ponce se olvide de los Monreal.

Fin.