Solicitan remoción de coordinador de Morena en ALDF por faltista

México.- El presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Mauricio Toledo, solicitó formalmente a la Comisión de Gobierno de este órgano legislativo llamar al suplente del diputado local morenista, César Cravioto Romero.

En entrevista, el legislador perredista advirtió que “ya no se puede seguir tolerando a diputados flojos, quienes no asisten a las sesiones y tampoco a las reuniones de comisiones”.

Pidió al presidente de la citada comisión, Leonel Luna Estrada, aplicar el reglamento y remover de la curul al líder de la bancada de Morena, por haber faltado siete veces consecutivas sin ninguna justificación.

Cuestionó que los asambleístas de Morena, y en particular Cravioto Romero, no asisten, no participan, “pero sí hacen todo lo posible por retrasar de manera política el trabajo parlamentario”.

En su oportunidad, Leonel Luna dijo que es responsabilidad de cada diputado asistir a las comisiones, ya que fueron electos por el voto popular y se tiene que atender a la confianza de la ciudadanía.

“Se van a aplicar las sanciones correspondientes y desafortunadamente no hemos tenido la presencia del grupo parlamentario de Morena, ha estado ausente y es más grave que no asista al pleno”, señaló Luna.

La solicitud del presidente de la Mesa Directiva será presentada ante el pleno y se someterá a votación si se llama o no al suplente de Cravioto.